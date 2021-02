Następca tronu wściekły na brata. Książe Harry i jego żona aktorka Markle mieli zlekceważyć królową

Brytyjskie media ujawniają, że ostateczne pożegnanie się księcia Harry i jego żony, telewizyjnej aktorki Meghan Markle z monarszym dworem i obowiązkami nie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Książe William ma być wściekły na brata i szwagierkę, za lekceważące potraktowanie królowej Elżbiety II.

Po roku po porzuceniu przez księcia Harry’ego i jego żonę serialową aktorkę Markle obowiązków na rzecz monarchii brytyjskiej, dwór i rodzina królewska, zgodnie z umową dokonały przeglądu statusu pary. Harry i Markle nie chcieli pracować na rzecz monarchii, ale chcieli zachować przywileje związane z byciem członkami rodziny królewskiej. Na to jednak nie zgodziła się królowa, a para wyemigrowała do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych. Próbowała zarobić na kupczeniu symbolami monarchii sprzedając produkty oznaczone emblematami dworu, ale na to też nie pozwolono. Ostatecznie udało im się podpisać bardzo lukratywny kontrakt na produkcje programów dla Netflix.

Po roku zgodnie z umowa pomiędzy dworem królową, a Harrymi jego żoną Markle zrobiono przegląd ich dokonań i powrócono do kwestii podjęcia obowiązków na rzecz monarchii brytyjskiej.

„Przegląd” zakończył się ostatecznym rozstaniem i oświadczeniem, że para nie podejmie już żadnych obowiązków związanych z koroną brytyjską. Pałac Buckingham wydał krótkie oświadczenie, w którym napisano m.in. „Po rozmowach z księciem królowa potwierdziła, że rezygnacja z pracy w rodzinie królewskiej nie pozwala na kontynuowanie odpowiedzialności i obowiązków, które wiążą się z życiem w służbie publicznej. Honorowe nominacje wojskowe i królewskie patronaty, które posiadają książę i księżna, zostaną zwrócone Jej Królewskiej Mości, a następnie rozdzielone pomiędzy pracujących członków rodziny królewskiej. Choć wszyscy są zasmuceni decyzją księcia i księżnej, pozostają oni bardzo kochanymi członkami rodziny”.

W odpowiedzi na to Harry i jego żona wydali własne oświadczenie, w którym stwierdzili, że służyć można na różne sposoby. „Wszyscy możemy żyć służąc. Służba jest uniwersalna ”– napisano , co zostało zinterpretowane jako ostra uwaga skierowana do królowej. To miało wywołać wściekłość m.in księcia Williama, który często wskazywany jest na następcę tronu przed swoim ojcem Karolem. Członkowie rodziny królewskiej nigdy publicznie nie polemizują z głową rodziny i monarchinią Elżbietą II. Harry i jego żona aktorka złamali kolejna zasadę. O konflikcie pomiędzy z żoną Williama – Kathy, a żoną Harry’ego Meghan wiadomo od dawna.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że książę Harry chciał zachować swe honorowe tytuły wojskowe a para nadal sprawować patronaty m.in Królewskiego Teatru Narodowego. Tytuły i patronaty zostały im jednak odebrane. Media wskazują, że skoro Harry i Meghan chcą „służyć”, to niech służą jak chcą, ale służba nie musi wiązać się z tytułami, patronatami, przywilejami. Podają też, ze „służba” pary polega głównie na chęci zarabiania pieniędzy, by zapewnić sobie ‚królewskie” życie. Wbrew fundamentalnej zasadzie domu królewskiego, para zaangażowała się też w politykę, komentując amerykańskie wybory.

Za konflikt obwiniana jest głownie amerykańska aktorka telewizyjna Markle, z którą ożenił się książę Harry. Media twierdzą, iż tak naprawdę chce wieść luksusowe, bajkowe życie celebrytki, tyle że z domu królewskiego, a nie chce pracować dla korony i rodziny, do której weszła, i której zawdzięcza swą pozycję.