Paryż to najbardziej niebezpieczne miasto Francji

Ranking oparty na liczbie przestępstw przypadających na liczbę mieszkańców miast daje dość nieciekawy obraz dużych aglomeracji francuskich. Czołowe miejsce w tym „rankingu” zajmuje stolica, czyli Paryż.

Opracowania dokonała CNews. Na pierwszym miejscu znajduje się Paryż, z 314 530 przestępstwami i wykroczeniami popełnionymi w 2019 r. Zaraz za francuską stolicą podąża miasto Bobigny z departamentu Seine-Saint-Denis (150 176 przestępstw), a podium uzupełnia Marsylia (155 948 przestępstw. W top 5 są jeszcze Lyon i Montpellier.

Stosunek liczby przestępstw do całkowitej liczby ludności wskazuje, że w Paryżu (ponad 2 mln mieszkańców) ryzyko stania się ofiarą wynosi 1 do 7. Czyli, co siódmemu paryżaninowi grozi okradzenia, włamanie, atak fizyczny, itp. W Bobigny ta relacja spada do 1 na 10, w Marsylii ofiarą padł 1 na 13 mieszkańców.

Zjawisko jest zauważalne i za granicą. Kiedy w środę 10 lutego doszło do ataku kwasem trzech zamaskowanych osobników na Japończyka, ambasada tego kraju opublikowała dla swoich rodaków mapę dzielnic, których należy unikać.

Zalecono także uwagę w czasie korzystania z transportu publicznego i czujności podczas chodzenia po stołecznych ulicach.

Źródło: Le Figaro/ Valurs Actuelles