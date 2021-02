Szokujące wyniki sondażu. Prezydent Joe Biden kukiełką skrajnej lewicy – uważa większość Amerykanów

Z sondażu przeprowadzonego przez prestiżowy Rasmussen Reports wynika, że większość Amerykanów uważa, prezydenta Joe Bidena za „kukiełkę skrajnej lewicy”. Co szokujące tak uważa nawet blisko 30 procent Demokratów.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego zapytano respondentów, czy zgadzają się, czy nie z następującym stwierdzeniem: „Joe Biden nie jest umiarkowanym miłym facetem, jak się go przedstawia. Jest kukiełką radykalnej lewicy ”.

Aż pięćdziesiąt cztery procent głosujących zgodziło się ze stwierdzeniem. 40 procent jest przeciwnego zdania, a sześć procent nie w tej sprawie własnego poglądu. Opinie są mocno podzielone i przebiegają dość podobnie jak sympatie polityczne. Przytłaczająca większość Republikanów – 82 procent, zgadza się z tym stwierdzeniem, w porównaniu z 27 procentami Demokratów. Sześćdziesiąt osiem procent Demokratów nie zgadza się z twierdzeniem, że Biden jest „marionetką” radykalnej lewicy. Aż pięćdziesiąt cztery procent wyborców niezależnych zgadza się z większością Republikanów.

Zadane pytanie zawierało w sobie dokładny cytat z wypowiedzi syna byłego prezydenta – Donalda Trumpa Jr. który w wywiadzie dla „Secrets powiedział, że prezydent „nie jest umiarkowanym, miłym facetem, na jakiego go kreują” – To kukiełka radykalnej lewicy i ich wymarzony facet, ponieważ podpisze wszystko, co mu podsuną i nawet się nie zorientuje mówił syn Donalda Trumpa.

W sondażu pytano również o ocenę wpływu, jaki skrajne, lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej wywiera na Bidena. 49 procent stwierdziło, że lewacy mają „zbyt duży wpływ”. 30 procent, stwierdziło, że „wpływy są odpowiednie”, 13 procent, że „niewystarczający ”, a 8 procent nie ma opinii.

Republikanie znacznie częściej twierdzą, że radykalna lewica ma „zbyt duży wpływ” na Bidena -75 procent. Podobną opinie ma 24 procent Demokratów i aż połowa wyborców niezależnych.