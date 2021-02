Guru Covidian przyłapany. Co robi gdy kamery nie patrzą? „Miał prawdopodobnie silny wzwód” [VIDEO]

Guru Covidian po drugiej stronie oceanu, czyli dr Anthony Fauci, został nagrany w dość krępującej sytuacji. Sam zdaje się myślał, że kamery są wyłączone. Sprawę komentują Tomasz Sommer i Zbigniew Modrzejewski.

Dr Fauci to doradca Białego Domu ds. walki z mniemaną pandemią COVID-19, który był określany „zmorą Trumpa”, a wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do byłego Prezydenta USA stręczył Amerykanom lockdown, a w mediach siał panikę strachu.

Jeszcze wczoraj, tj. 21 lutego, media obiegła informacja o wypowiedzi dr Fauciego, który zdradził, że maski mogą pozostać obowiązkowe nawet w 2022 roku. Sam jednak zdaje się przestrzegać własnych rekomendacji, jedynie kiedy kamery są włączone.

Na twitterze pojawiło się nagranie, na którym widać jak Dr Fauci po tym, jak myśli że kamery są wyłączone zdejmuje maseczkę. Na jego nieszczęście jedna z nich pozostała włączona.

– Tak jak zademonstrował to tu Fauci, nie możesz dostać COVID-19, kiedy kamery są wyłączone. Podążajcie za nauką! – kpi udostępniający nagranie Jordan Schachtel.

As Fauci demonstrates here, you can’t get COVID-19 when the cameras turn off. Follow the science! pic.twitter.com/ezetVr4DOD — Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) February 21, 2021

Do sprawy na kanale Tomasz Sommer EXTRA autor oraz jego gość Zbigniew Modrzejewski. – Dr Fauci, który jest guru covidowo-maseczkowym w Stanach Zjednoczonych, proszę zobaczyć. On występuje przed kamerami – obronna postawa, a więc broni się przed COVID-em – kpił Sommer, nawiązując do złożonych rąk Fauciego.

– Oprócz tego maseczka, żeby ten. No i zakończył przemowę, kamery wyłączone, nie wiedział o tej jednej, która to filmuje i proszę zobaczyć co się dzieje – kontynuował. W tym momencie Fauci ściąga maskę.

– Że maseczkę zdjął to rozumiem, ale po co ten rozporek sobie poprawiał? – spytał Sommer.

– Dlatego, że Fauci, podejrzewam, na dźwięk słowa „COVID” się podnieca – odparł Modrzejewski, na co żywo, śmiechem, zareagował Sommer.

– Miał prawdopodobnie silny wzwód – dodał Modrzejewski.