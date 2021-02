Izrael zamyka wszystkie plaże! Niecodzienny powód [FOTO/VIDEO]

Izrael zamknął w niedzielę wszystkie plaże nad Morzem Śródziemnym. Urzędnicy mówią o jednej z największych katastrof ekologicznych w historii kraju.

Wszystko przez wyciek ropy naftowej z nieidentyfikowanego dotąd statku.

Organizacje na rzecz ochrony środowiska zaczęły zgłaszać w zeszłym tygodniu pojawienie się kawałków smoły na wybrzeżu Izraela po silnej burzy. Ministerstwo ochrony środowiska i aktywiści szacują, że na brzeg trafiło co najmniej 1000 ton substancji smolistej.

Tysiące wolontariuszy od soboty pomagają w usuwaniu smoły; kilku z nich trafiło do szpitala z powodu wdychania toksycznych oparów. Również wojsko wysłało tysiące żołnierzy do pomocy w operacji. Jedną z plaż wizytował nawet premier Benjamin Netanjahu, który podziękował wolontariuszom za pracę i oczywiście nie omieszkał przy okazji zrobić kilku zdjęć.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Environmental Protection Minister Gila Gamliel toured the beach in Ashdod in light of the ecological damage. PM: "I was very impressed by the exemplary voluntarism of the citizens who came to clean up the beaches."https://t.co/SYFw9P1X6w pic.twitter.com/p9lTXpk60C — PM of Israel (@IsraeliPM) February 21, 2021

Ministerstwo poszukuje potencjalnego źródła wycieku, czyli statku przepływającego 11 lutego około 50 km od brzegu. Zdjęcia satelitarne i modelowanie ruchów fal mają pomóc w zawężeniu poszukiwań.

„Dziewięć jednostek znajdowało się w tym czasie w tym rejonie” – przekazała minister ochrony środowiska Gila Gamliel.

„Jest więcej niż prawdopodobne, że będziemy w stanie zlokalizować właściwy statek” – dodała.

#FOOTAGE: #OilSpill in the Mediterranean leaves tar on #Israel's beaches, with 100 miles of the country's coastline damaged and sea life dead Government advised Israelis to say clear of the beaches after a number of volunteers were hospitalized following a beach clean-up pic.twitter.com/jKQe3RL1QT — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 21, 2021

Jeśli tak się stanie, Izrael mógłby podjąć kroki prawne, np. złożyć pozew o odszkodowanie, które pomogłoby uporać się z katastrofą ekologiczną.

Znaleziono dziewięć żółwi morskich pokrytych gęstą ropą. Cztery ostatecznie zmarły. Nie żyje także 17-metrowy płetwal błękitny znaleziony na plaży. Według badaczy zmarł w wyniku spożycia substancji ropopochodnej.

Szacuje się, że wyciek ropy zniszczył ok. 170 kilometrów plaż nad Morzem Śródziemnym, czyli ok. 40 proc. wszystkich plaż w Izraelu. Natura będzie potrzebowała od kilku do kilkunastu tygodni, by sobie z tym „poradzić”.

#Israel : The body of a seventeen metre long fin whale has been found on a beach in southern Israel – the whale’s body appeared after raging storms hit the eastern Mediterranean – experts believe the male fin whale -belonging to the 2nd largest whale species -had died 2 weeks ago pic.twitter.com/5390OP86ji — sebastian usher (@sebusher) February 19, 2021

A probe has begun after a 17-metre-long (55ft) fin whale was found washed up on a beach in southern Israel. The dead whale, weighing about 25 tonnes, was found on Thursday on the beach in the Nitzanim nature reserve. That poor thing 😔 pic.twitter.com/8LwXIwe006 — Tushar Kant Naikॐ♫$ (@TusharKant_Naik) February 20, 2021