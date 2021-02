Książę Filip nadal w szpitalu. Harry jest gotowy wrócić do Londynu

Wiadomość o tym, że Książę Filip trafił do jednego z londyńskich szpitali, obiegła świat dokładnie 16 lutego. Mimo ciągłych zapewnień lekarzy o dobrym stanie zdrowia monarchy, ten ma być hospitalizowany do następnego tygodnia.

Książę Filip to mąż Królowej Elżbiety II. W tym roku, w czerwcu, monarcha obchodzić będzie swoje setne urodziny. Niestety w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się i wymaga on hospitalizacji z jednym z londyńskich szpitali.

Jak zapewniają lekarze, a co za tym idzie brytyjskie media, mąż głowy państwa ma pozostawać w dobrym stanie i tak samo dobrym humorze. Medycy zapewniają również, że powodem hospitalizacji księcia nie jest koronawirus – Królowa i jej małżonek zaszczepili się bowiem na COVID-19 jako jedni z pierwszych w Wielkiej Brytanii i miało to miejsce już w styczniu.

Zaskakującym jest jednak fakt, że do mediów trafiła również informacja o tym, że książę Harry, który od zeszłego roku mieszka w Stanach Zjednoczonych razem ze swoją rodziną, zadeklarował gotowość do tego aby w każdej chwili przylecieć do Wielkiej Brytanii by zobaczyć ukochanego dziadka.

36-latek poddał się w tym celu samowolnej izolacji, a jego odrzutowiec jest w gotowości. Jeśli doszłoby do jego wyjazdu, byłoby to pierwsze spotkanie z brytyjską rodziną po rezygnacji z królewskich obowiązków przez niego i Meghan Markle.