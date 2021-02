O śmierci znanej czarnoskórej prezenterki Hudson-Samuels poinformował jej mąż. Znalazł żonę martwą w domu dzień po przyjęciu przez nią szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Na razie nie wiadomo, co było oficjalną przyczyną śmierci i czy szczepionka w jakikolwiek sposób do zgonu się przyczyniła.

„Podejrzewamy, że to mógł być udar, niestety niezdiagnozowany w porę przez spodziewane skutki uboczne szczepionki. Miejmy nadzieję, że wkrótce więcej dowiemy się z raportu z sekcji zwłok” – powiedział mąż zmarłej 68-latki, Cliff Samuels.

Na razie nie podano, jaką szczepionkę (którego producenta) przyjęła Hudson-Samuels.

Karen Hudson-Samuels to bardzo znana postać w społeczności Detroit, nazywana przez niektórych „ikoną mediów”. Była prezenterką stacji telewizyjnej WGPR-TV – pierwszej założonej przez i kierowanej głównie do osób czarnoskórych. W mediach pracowała przez ponad cztery dekady – pełniła także rolę producenta oraz reżysera telewizyjnych wiadomości.

Former Detroit TV Anchor Karen Hudson-Samuels, Age 68, Dies One Day After Taking Coronavirus Shot – https://t.co/rq0ja5cQtq pic.twitter.com/5ffHLz42eJ

