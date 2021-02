Agnieszka Włodarczyk w ogniu krytyki. Powodem podróżowanie w ciąży

Agnieszka Włodarczyk niedawno ogłosiła światu radosną nowinę. Aktorka razem ze swoim partnerem spodziewa się pierwszego dziecka. Celebrytka mimo błogosławionego stanu znalazła się właśnie w ogniu krytyki. Powodem podróżowanie w ciąży w trakcie pandemii.

Agnieszka Włodarczyk właśnie oczekuje przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Mimo, iż maleństwo niezwykle wyczekane, nie sprawiło, że aktorka diametralnie zmieniła tryb życia na czas oczekiwań, a wręcz przeciwnie – właśnie wybrała się na kolejne wakacje.

Liczne wpisy na Instagramowym profilu aktorki spowodowały, że wylała się na nią fala nieprzychylnych komentarzy. Internautki zarzuciły jej między innymi głupotę, brak empatii i odwagę…

„Trochę głupota i brak empatii podróżować teraz”

„Podróż w ciąży i w pandemii? Nie krytykuję, ale podziwiam odwagę” – czytamy pod jednym z wpisów Agnieszki Włodarczyk.

Początkowo aktorka nie chciała wchodzić w niepotrzebną potyczkę słowną i zdecydowała się na krótki, acz dosadny komentarz. Napisała: „Czy się będę bała, czy nie, stanie się i tak to, co ma się stać”.

Później zebrała się jednak na głębsze wyjaśnienia swojego stanowiska i odpowiedziała obserwatorkom w następujący sposób:

„Czuję się świetnie. Mogę tańczyć, bawić się, jem to, na co mam ochotę. Nie mam żadnych problemów. Część tej mojej wypowiedzi była skierowana również do tych sztucznie martwiących się, tym, że podczas COVID-u podróżuję w ciąży. Otóż, czy byłabym w ciąży, czy bym nie była w ciąży i tak bym podróżowała, ponieważ kocham podróże – są dla mnie ogromną przyjemnością i nigdy z nich nie zrezygnuje, dopóki nie zamkną mnie w domu na siłę” – wytłumaczyła Agnieszka.

Podzielacie jej zdanie?