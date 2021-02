Brednie szefa ONZ. Guterres chce światowej skoordynowanej akcji, by walczyć z „międzynarodową supremacją białych”

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres oznajmił, że połączenie „supremacji białych” i ruchów neonazistowskich stanowi „międzynarodowe zagrożenie”. Wzywa do wielkiej międzynarodowej akcji zwalczania ‚białej supremacji’.

Guterres przemawiając na posiedzeniu ONZ-owskiej Komisji Praw człowieka wezwał do wielkiej skoordynowanej globalnej akcji przeciwko zagrożeniu, jakie ma stanowić „supremacja białych” połączona z ruchami neonazistowskimi.

– Biała supremacja i ruchy neonazistowskie to coś więcej niż wewnętrzne zagrożenie terrorystyczne – mówił socjalista. – One stają się zagrożeniem ponadnarodowym. Dziś te ruchy ekstremistyczne stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego w kilku krajach.

Socjalista nie wymienił jednak żadnych krajów, nie podał żadnych przykładów. Wszystko wskazuje na to, że zmyślał więc dla celów propagandowych.

Guterres wezwał do podjęcia międzynarodowych działań w celu pokonania niebezpieczeństw w ramach jego wieloletniego zaangażowania na rzecz „silniejszego globalnego zarządzania”.

– Zbyt często te grupy nienawiści są wspierane przez ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach w sposób, który jeszcze niedawno uważano za niewyobrażalny – powiedział Guterres. – Potrzebujemy globalnych skoordynowanych działań, aby pokonać to poważne i narastające niebezpieczeństwo.

W przemówieniu chodziło więc o to, by państwa przekazywały coraz więcej władzy organizacjom międzynarodowym taki jak ONZ. Według niego owi biali suprematyści manipulowali też informacjami na temat pandemii i ukrywali je. – Czasami dostęp do ratujących życie informacji dotyczących COVID-19 był ukrywany, podczas gdy wzmacniano śmiertelnie niebezpieczny przekaz i robiły to także osoby u władzy – powiedział.

Wystąpienie Guterresa pokazuje jak skrajnie zideologizowaną organizacją staje się ONZ. W praktyce nie służy ona już niczemu poza promowaniem lewicowej ideologii. Jeśli jej szef twierdzi, że „supremacja białych” jest wielkim międzynarodowym zagrożeniem, to opowiada zwyczajnie brednie.

Guterres był premierem Portugalii w latach 1995-2002 i sekretarzem generalnym Portugalskiej Partii Socjalistycznej w latach 1992-2002, a także do 2005 roku szefem Socjalistycznej Międzynarodówki.