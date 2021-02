Były gwiazdor Realu Madryt oskarżony o posiadanie i rozsyłanie pornografii dziecięcej

Sprawa wybuchła we wrześniu 2019 roku. Były zawodnik Realu i reprezentacji Niemiec Christoph Metzelder, który zakończył karierę w roku 2014, staje obecnie przed sądem w Düsseldorfie. Wyrok ma zapaść 10 maja.

Metzelder jest podejrzany o posiadanie 297 zdjęć z pornografią dziecięcą. 29 razy prosił o dosyłanie mu tego typu zdjęć. Podczas przesłuchań były piłkarz tylko częściowo przyznał się do zarzutów posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej i odpiera większość zarzutów.

Zebrane dowody, także z zarekwirowanego laptopa piłkarza, nie budzą jednak wątpliwości. W sądzie zwrócono uwagę na „wybitną pozycję kandydata i jego dotychczasowe zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności na rzecz walki z krzywdzeniem dzieci”, co może być okolicznością łagodzącą. Jednak czym większa „wybitność”, tym i upadek bywa boleśniejszy.

😱Former #RealMadrid defender Metzelder will stand trial in a Düsseldorf district court after being charged with possession of child pornographic images. https://t.co/skKvEaCyrt

