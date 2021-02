Dziesiątki nauczycieli chorych po otrzymaniu szczepionki. Kolejne niepokojące doniesienia o skutkach ubocznych

Co najmniej kilkunastu lekarzy we włoskim Treviso trafiło na zwolnienia chorobowe po otrzymaniu szczepień specyfikiem AstraZeneca. W niektórych szkołach trzeba było odwołać zajęcia z powodu braku kadry.

W jednym z liceów po przyjęciu szczepionki zachorował ponad 10 procent nauczycieli. Ze 130-osobowej kadry 15 osób skarżyło się na gorączkę, złe samopoczucie i bóle kości. Uczniów trzeba było wcześniej odesłać do domów, bo nie można było kontynuować lekcji.

W małej szkole podstawowej San Domenico Savio dwie trzecie nauczycieli musiało zgłosić się do szpitala i ambulatoriów z powodu dotkliwych skutków ubocznych przyjęcia szczepionki AstraZeneca.

Jak donosi „Tribuna di Treviso”, niektóre szkoły są zmuszane do zamknięcia z powodu braku nauczycieli. Dziesiątki z nich nie były w stanie po szczepieniach stawić się do pracy. Gazeta „Oggi Treviso” poinformowała w niedzielę, że 3 tysiące nauczycieli zostało zaszczepionych w sobotę, a kolejne 2,5 tysiąca miało otrzymać szczepionkę przed końcem weekendu. Wszyscy nauczyciele zaszczepieni przeciwko koronawirusowi mieli mniej niż 55 lat i wszyscy otrzymali szczepionkę AstraZeneca.

To kolejne niepokojące doniesienia dotyczące szczepionki AstraZeneca. Pod koniec zeszłego tygodnia szpital księżnej Elżbiety w Brunszwiku w Niemczech zawiesił program szczepień AstraZeneca do odwołania po tym, jak 37 z 88 zaszczepionych pracowników było niezdolnych do pracy z powodu skutków ubocznych podobnych do tych, które zaobserwowano w Treviso.

Szczepienia szczepionką AstraZeneca na koronawirusa zostały również wstrzymane w dwóch miejscach w Dolnej Saksonii po skargach pracowników kliniki dotyczących skutków ubocznych.