Izraelska nowa normalność. Skanowanie twarzy przed wejściem na basen, siłownię i do kina [VIDEO]

W Izraelu „segregacja sanitarna” (na prawach cytatu za posłem Grzegorzem Braunem) staje się faktem. Kraj ten nie tylko wprowadził „zielone przepustki” dla zaszczepionych, lecz także wykorzystuje do ich weryfikacji najnowsze technologie. Żeby korzystać z uroków normalnego życia, trzeba dać się zaszczepić, a później zeskanować.

Od niedzieli obywatele Izraela, którzy dali się wyszczepić, są szczęśliwymi posiadaczami „zielonych przepustek”. Oznacza to, że mogą dostąpić przywileju korzystania z siłowni i basenów, uczestniczenia w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i religijnych czy przebywania w hotelach i synagogach.

Początkowo izraelski resort zdrowia mówił o „zielonych paszportach”. Później jednak przemianował je na „zielone przepustki”, by uniknąć skojarzeń ze swobodnymi podróżami zagranicznymi. Mogą one być przyznane tym, którzy co najmniej tydzień wcześniej przyjęli drugą dawkę szczepionki i około 740 tys. osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem. Będzie ona ważna sześć miesięcy od daty otrzymania drugiej dawki.

Na tym jednak nie koniec. Walczący z mniemaną pandemią najwyraźniej chcą, by nikt niepożądany nie prześlizgnął się przez zasieki systemu. Użyli więc wszelkich dostępnych do tego środków.

– Wykorzystaliśmy technologię rozpoznawania twarzy, by mieć pewność, że osoba, która próbuje wejść, to ta sama osoba, która jest już zaszczepiona. Dzięki temu systemowi wszystko, co musisz zrobić, to przyjść tutaj i dać się zeskanować. Wtedy dostaniesz pozwolenie na wejście szybko i bezpiecznie – zachęcał współtwórca projektu Eyal Fisher, cytowany przez Polsat News.

Media z radością prezentują entuzjastów systemu, którzy postępują zgodnie z promowaną przez mainstream narracją. – Przyszedłem popływać po bardzo długim czasie siedzenia w domu, jak wszyscy. To magiczne uczucie znów wrócić na basen – mówił szczęśliwie posiadający „zieloną przepustkę” obywatel.

Źródła: Polsat News/nczas.com