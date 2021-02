Koniec z „białą supremacją” w Coca-Coli. Koncern szkolił pracowników, by byli „mniej biali”. Internauci bezlitośni [FOTO/VIDEO]

Promowany przez Coca-Colę kurs online dla pracowników firmy na temat dyskryminacji rasowej radził im, by „byli mniej biali”. O sprawie poinformowała amerykańska telewizja Fox News. W wyniku kontrowersji materiał został zdjęty z platformy LinkedIn. Internauci kpią.

Kilkuminutowy film miał uwrażliwić pracowników na problemy „dyskryminacji rasowej”. Był oparty na bestsellerowej, kontrowersyjnej książce „White Fragility” („Biała kruchość”) autorstwa Robin DiAngelo.

W skład kursu wchodziły slajdy zachęcające do „bycia mniej białym”, co według autorów w praktyce oznacza m.in. bycie mniej „opresyjnym”, „aroganckim” i „ignoranckim”, a także zerwanie z „białą solidarnością” i apatią. Inny slajd mówi o tym, że biali ludzie w USA i innych zachodnich krajach przechodzą socjalizację, która uczy ich poczucia wyższości wobec innych.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to "try to be less white." These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ — Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021

Koncern @CocaCola przyznał, że podczas firmowych treningów sugerowano, aby pracownicy starali się być 'mniej biali'

Co ciekawe w profilu firmowym jest napisane 'everyone welcome'#CocaColaHatesWhitePeople #everyonewelcome #cocacolaisracist pic.twitter.com/wmsjhP3Gb3 — Dzikie nagłówki (@DzikieO) February 22, 2021

„Badania pokazują, że już w 3-4. roku życia dzieci rozumieją, że lepiej jest być białym” – czytamy na slajdzie.

Jak stwierdza Fox News, opublikowane na Twitterze slajdy z wideo wywołały sprzeczne reakcje – jedne chwalące podejście firmy do rasizmu, inne zarzucające jej dyskryminację.

This is what's going on when @CocaCola tries to teach its employees to "be less white." pic.twitter.com/I6xHTLz8tu — James Lindsay, increasingly relevant (@ConceptualJames) February 20, 2021

Stop drinking Coca Cola. pic.twitter.com/AezzNODYyI — Way of the World (@wayotworld) February 23, 2021

Jak wyjaśniła w liście do Fox Business Network Coca-Cola, film obrandowany logo firmy „nie jest częścią programu edukacyjnego spółki”, lecz „częścią planu, by pomóc w budowie inkluzywnego miejsca pracy”.

Koncern dodał, że materiał szkoleniowy jest ogólnodostępny na platformie społecznościowej LinkedIn Learning. We wtorek na stronie, na której był dostępny, widniał już komunikat, że kurs został usunięty.

Internauci nie powstrzymali się od kpin, zwłaszcza, że maskotką marki jest… niedźwiedź polarny. Zwierzęta te stanowiły motyw przewodni jednej z trzech ikonicznych reklam Coca-Coli.

The Coca-Cola polar bears finding out about the “how to be less white” training. pic.twitter.com/71RvpJDgkN — Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) February 20, 2021

Coca-Cola: Be less white

Polar bears: pic.twitter.com/UP0UwkFPYu — The Daily Wire (@realDailyWire) February 22, 2021

I guess Coca Cola decided to not teach the world to live in perfect harmony anymore pic.twitter.com/LT1I0AeZdA — Kiss My Grits Liberals✌️✌️ (@Reversequestion) February 22, 2021

Whats wrong papa? Robin Diangelo Coca Cola says we need to be less white But how papa? its our fur Dont know son… guess we are pepsi bears now pic.twitter.com/dPtAQAzH6N — Laxgoalie44 (@Laxgoalie441) February 21, 2021

Coca Cola be less white pic.twitter.com/6Zjv1gspY2 — Cheesehead (@GoPack_2021) February 22, 2021

"Coca-Cola: obowiązkowe rasistowskie szkolenia pracownicze: bądźcie mniej biali!" Prośba jest do wszystkich fanów Coca-Coli … bierzcie przykład z Hugo-Badera. Tylko jak to przekazać Dziamborowi, który jak wiadomo wielkim fanem Coca-Coli jest? 🤔 🤣🤣 pic.twitter.com/wNATZmlFl6 — Han Solo (@SoloHan75) February 20, 2021

Źródła: PAP/Twitter