Korwin-Mikke wprost: „Jak się nie nakradną dosyć, to się przedłuży lockdowny” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był dziś rano gościem programu „Minęła 8”, gdzie w ostrych słowach wypowiedział się na temat trwającego lockdownu i zapowiedzianego przez ministra zdrowia obowiązku noszenia maseczek.

Poseł Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, kolejny raz dołożył do pieca w TVP Info. W programie „Minęła 8” odniósł się między innymi do kwestii sprowadzania maseczek, jak też do skuteczności lockdownu.

„Jak się nie nakradną dosyć…”

Pierwszym tematem, do którego odniósł się Korwin-Mikke było zapowiedziane przez ministra zdrowia nowe rozporządzenie, które nakaże używania masek i wyeliminuje możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą szalika, chusty czy przyłbicy.

– Jeżeli mówimy o maseczkach, to jedni już się nakradli na sprowadzaniu maseczek, to teraz trzeba zrobić inne maseczki, tamte wyrzucić do kosza, żeby się można było nakraść na sprowadzaniu innych maseczek – mówił Korwin-Mikke.

– Jak się nie nakradną dosyć, to się przedłuży lockdowny i się trzeci rodzaj maseczek zrobi, żeby znów się ktoś mógł nakraść. Nie ma innego powodu wprowadzania maseczek – dodał poseł.

Jak podkreślił Korwin-Mikke naukowcy mogą się spierać o to, których maseczek stosowanie jest skuteczne i zalecane, jednak każdy powinien sam podjąć decyzję o tym, jak chce się chronić.

„Lockdowny były niepotrzebne”

Polityk odniósł się też do trwającego lockdownu, który zgodnie z zapowiedziami rządu będzie co najmniej przedłużony, a nieoficjalne medialne doniesienia mówią o powrocie części restrykcji od początku marca. Wszystko pod pretekstem III fali złowrogiego wirusa.

– Lockdowny, które zabijają Polską gospodarkę są skandalem! Chcę przypomnieć, że w Brazylii, gdzie miała być tragedia – miliony umierają (…) – w tej chwili Brazylia ma dokładnie taką samą liczbę zmarłych na milion mieszkańców jak Polska – stwierdził Korwin-Mikke.

Według danych worldometers.info liczba zmarłych z COVID-19 wynosi w Polsce 1,122 osoby/milion mieszkańców, z kolei w Brazylii jest to 1,158 osób/milion mieszkańców. Można więc faktycznie stwierdzić, że jest to praktycznie żadna różnica.

– Te całe lockdowny były zupełnie niepotrzebne (…) naruszono mocno fundamenty gospodarki, tylko po to, żeby ludzi straszyć, że jest straszna pandemia i tyle – stwierdził Korwin-Mikke.