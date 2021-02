Łazik Perseverance przesłał pierwszy film i audio z Marsa! Przełom w podboju Czerwonej Planety? [VIDEO/AUDIO]

Nieco ponad trzyminutowy film ukazuje obrazy z kilku kamer, umieszczonych w różnych miejscach modułu przelotowego, po jego wejściu w atmosferę Marsa.

Jedna pokazuje rozkładanie się spadochronu hamującego kapsułę z łazikiem, druga, znajdująca się pod Perseverancem, ukazuje zbliżającą się marsjańską powierzchnię, a dwa inne ujęcia pokazują łazika, zawieszonego na linach pod specjalną platformą lądującą i stopniowo osadzanego na ziemi.

„To pierwszy raz, kiedy udało nam się uchwycić takie wydarzenie jak lądowanie na Marsie. To naprawdę fantastyczne” – powiedział na konferencji prasowej Michael Watkins, dyrektor Laboratorium Napędów Odrzutowych, w którym zbudowano łazik.

„Te zdjęcia i filmy są tym, o czym marzyliśmy od lat. Posłużą one naszym zespołom do badań i lepszego zrozumienia, co dzieje się podczas takiego lądowania” – dodał Allen Chen, który był odpowiedzialny w NASA za proces lądowania.

Podczas wejścia w atmosferę Marsa, przy prędkości 20 tys. km/godz., łazik był chroniony osłoną termiczną. Na filmie widać także moment oddzielenia się osłony od kapsuły, transportującej Perseverance’a.

You might have seen photos from Mars, but have you seen high-speed video?

🤩 We captured our @NASAPersevere rover’s final minutes of descent and landing in a way never seen before. Take a look: https://t.co/CQQtlWAzNF pic.twitter.com/uR3dtocwLF

— NASA (@NASA) February 23, 2021