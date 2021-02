Magda Gessler zdetronizowana. Gwiazda TVN blednie

Magda Gessler dotychczas nie miała sobie równych. Wiodła prym w stacji TVN jako najlepiej opłacana przez reklamodawców gwiazda.

Czas pandemii dotyka wszystkich. Dotyczy to również mediów. Programy telewizyjne, które cieszyły się największą popularnością w obecnych czasach mają problem z tworzeniem nowych sezonów. Tak stało się też z programami z udziałem słynnej restauratorki.

Dotychczas Magda Gessler była najlepiej opłacaną gwiazdą stacji. Jak czytamy w Super Expressie, za reklamy podczas programów z jej udziałem trzeba było zapłacić powyżej 80 tys. zł.

„Przez ostatnie lata nie miała sobie równych. Magda Gessler, związana z takimi programami jak „Kuchenne rewolucje” czy „MasterChef”, wypracowała sobie miano najdroższej gwiazdy TVN. Co to oznaczało? Że reklamy podczas jej programów kosztowały najwięcej. Jeszcze dwa lata temu za 30-sekundowy spot przy „Kuchennych rewolucjach” trzeba było zapłacić 83,4 tys. zł! W ubiegłym roku kwota spadła do 63,5 tys. zł, co i tak było najdroższą pozycją na liście” – czytamy w tabloidzie.

To zapewne poważny cios dla pełnej energii smakoszki. Ciekawe czy wróci jeszcze czas jej finansowego eldorado. Oby nie był to początek końca jej telewizyjnej kariery.