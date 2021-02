Mocne słowa w kierunku policji na demonstracji. „Jesteście jedynym zagrożeniem na ulicach od prawie roku” [WIDEO]

Podczas niedawnego protestu pod komisariatem policji w Legionowie jeden z demonstrujących wypowiedział ostre słowa w kierunku funkcjonariuszy. Przesadził?

Kilkanaście osób zebrało się pod komendą policji w Legionowie.

Wcześniej Piotr Biedka z internetowego kanału chwdp.tv poinformował, że został brutalnie potraktowany przez policjantów. Został wyniesiony z komisariatu.

Przed komendą ustawiło się kilkunastu funkcjonariuszy. Naprzeciw stanęli protestujący. Jeden z nich wygłosił kilka żołnierskich słów w kierunku policjantów, co na YouTube zostało opublikowane pod tytułem „Odezwa narodu polskiego do policji”.

– Jeśli uznamy, że koniec z wygłupami i że jesteście zwyczajnymi bandytami, to postąpimy z wami jak z bandytami. Jest was 30 tysięcy chłopców dzielnych ze zbrojnych oddziałów. Nas jest dużo więcej – zaczął przemówienie.

– Nie mówię o ludziach, którzy się dopiero obudzą. Mówię o ludziach, którzy już mają was dosyć. Jedyne, co was w tej chwili chroni, to że my wierzymy w tę Konstytucję. Wierzymy w to, że powinno obowiązywać prawo i porządek. Wy to naruszacie – kontynuował.

– Moje dzieci boją się spotykać z bliskimi ludźmi. Przez was. Jesteście jedynym zagrożeniem na ulicach od prawie roku, jedynym bandytyzmem, który się szerzy – mówił dalej.

– To, co nas powstrzymuje, to nie wasz gaz i wasze pałki. Tego się nikt nie boi. Piotrkowi (Piotr Biedka – red.) weszliście do domu i co? Czy on się was boi? Czy się ugnie? Dziewczynę żeście pobili w radiowozie, bohaterzy jedni, a ona dalej tu będzie. Jedyne, co ją powstrzymuje, aby się wami na poważnie nie zająć, to to, że ona walczy o wolność i praworządność, a nie o konkurowanie z waszym bandytyzmem. Przeginajcie dalej, a zobaczycie, jak daleko można nagiąć sprężynę, zanim ona pęknie – zakończył.

Całe nagranie z demonstracji poniżej: