Niemieckie zawodniczki zbojkotowały turniej siatkówki plażowej w Katarze. Obowiązuje zakaz strojów bikini

Zaplanowano go na 8-12 marca. Tymczasem już teraz pojawiły się kłopoty. Dwie niemieckie zawodniczki – Karla Borger i Julia Sude – wyraziły chęć bojkotu imprezy z powodu zakazu noszenia bikini. Panie obraziły się, że Katar chce im narzucać wygląd sportowego stroju.

Obie kobiety odmówiły założenia „T-shirtów i długich spodni” zamiast zwykłych kostiumów kąpielowych. Zmianę stroju zawodniczek zadeklarowano dla „poszanowania kultury i tradycji kraju gospodarza”.

Dla Niemek nie jest to wystarczające uzasadnienie. Mówią, że Katar już takie wyjątki dopuszczał w zawodach lekkoatletycznych, a dodatkowo na tamtejszych plażach panują upały.

A może decyzja ma sens i była podjęta z troski o bezpieczeństwo zawodniczek? W Katarze gorące jest nie tylko powietrze, ale i krew niektórych widzów…

Niemieckie siatkarki przypomniały także postawę księcia Joaana bin Hamada al-Thaniego, który po finale Klubowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej nie podał ręki kobietom sędziującym wygrany mecz Bayernu.

MAY 1️⃣7️⃣ IN FIVB WORLD TOUR HISTORY:

🗓 2015 (pictured): Karla Borger and Britta Buthe 🇩🇪 won the Lucerne Open. It was the only #FIVBWorldTour win for the team.

READ MORE: https://t.co/DHXLZAKZVF #BeachVolleyball pic.twitter.com/qJpzbpYL6Z

— Beach Volleyball World (@FIVBBeach) May 17, 2020