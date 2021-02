Polska wyrasta na drugą po Singapurze dronową potęgę na świecie. Kolejne prestiżowe nagrody za nasze rozwiązania

Polska jest najbardziej przyjaznym państwem w Unii Europejskiej do prowadzenia działalności z wykorzystaniem dronów, a w skali świata zajmuje drugą lokatę, tuż za Singapurem. Potwierdzają to kolejne prestiżowe nagrody branży samolotów bezzałogowych.

Polska zdobyła dwie najważniejsze nagrody w prestiżowym europejskim konkursie ATM 2020. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uzyskała największą liczbę głosów we wszystkich sześciu kategoriach konkursowych. System do koordynacji lotów dronów PansaUTM zwyciężył w dwóch kategoriach konkursu zorganizowanego przez europejskie magazyny „AirTraffic Management” i „Unmanned Airspace”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała też główną nagrodę ATM Awards 2020 oraz pierwsze miejsce w kategorii “Projekty ANSP UTM”.

– Szczególne wrażenie wywarła na sędziach skala i pionierski charakter prac konsorcjum PansaUTM – mówi Philip Butterworth-Hayes redaktor „Unmanned Airspace”. Jury doceniło prace, które „obejmują między innymi stworzenie złożonej sieci komunikacji cyfrowej między kontrolerami, a operatorami dronów, tak aby procesy związane z lotami operacji wykonywanych w zasięgu wzroku i poza nim były szybkie i łatwe”.

– Podczas gdy pandemia COVID-19 spustoszyła sektor transportu lotniczego w ciągu ostatniego roku, ze zgłoszeń konkursowych jasno wynika, że branża bezzałogowych statków powietrznych nadal wprowadza innowacje i ewoluuje – mówi Claudia Bacco z magazynu „AirTraffic Management”.

Nagrody ATM Awards to kolejne już wyróżnienie Polski w działaniach w obszarze projektów dronowych. W ostatnim raporcie europejskiej agencji Eurocontrol, Polska jest liderem przygotowań do wdrożenia U-Space – przestrzeni dla statków bezzałogowych. – Polska, jako jedno z pierwszych państw Unii Europejskiej, uregulowała kwestie, związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Z szesnastu usług, jakie kraje europejskie mają do zaimplementowania do 2030 już dziś Polska wdrożyła aż dziewięć, a nad kolejnymi siedmioma trwają intensywne prace – mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury.

Silną pozycję Polski, w tym obszarze, potwierdza także raport Drone Industry Insights, w którym Polska jest najbardziej przyjaznym państwem w Unii Europejskiej do prowadzenia działalności z wykorzystaniem dronów, a na świecie zajmuje 2. lokatę, tuż za Singapurem.

Wdrożony 2 marca 2020 roku system PansaUTM jest podstawą rozwoju w Polsce koncepcji U-Space zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotów załogowych (SP) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). To pierwszy i dotąd jedyny w Unii Europejskiej wdrożony operacyjnie system, bazujący na cyfrowej koordynacji lotów BSP oraz cyfrowym zarządzaniu wnioskami i zezwoleniami na takie loty.

– Jako instytucja zarządzająca ruchem lotniczym bardzo wcześnie zauważyliśmy rosnącą rolę lotnictwa bezzałogowego i jego liczne zastosowania – mówi Janusz Janiszewski prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Zawsze zwracamy uwagę na aspekt bezpieczeństwa ruchu lotniczego i widzimy konieczność zapewnienia bezpiecznej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych z operacjami lotnictwa załogowego. System PansaUTM ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwego i bezpiecznego dostępu do przestrzeni powietrznej wszystkim użytkownikom.

Na PansaUTM składają się autorskie rozwiązania operacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar. System ten pozwala m. in. na szybką, cyfrową, komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i operatorami dronów. Operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zezwolenie na lot jeżeli nie zagraża on bezpieczeństwu innych samolotów. Dla kontrolerów ruchu lotniczego Pansa UTM to z kolei informacja o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych oraz możliwość wydawania zezwoleń na lot, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym.

Po roku od uruchomienia systemu PansaUTM zanotowanych zostało prawie 300.000 bezzałogowych operacji w całej Polsce, czyli więcej niż załogowych lotów lotnictwa ogólnego (General Aviations) w przestrzeni niekontrolowanej w 2020 roku

W Polsce jest już prawie 200.000 użytkowników dronów i liczba ta dynamicznie rośnie. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2026 roku wartość rynku dronów wyniesie 3.26 mld złotych złotych. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizują projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”. Program wart jest ponad 61 mln zł, z czego 85 proc. a więc 51.000.000 zł zostało pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.