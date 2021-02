Rząd chwali się wyższym wpływem z VAT. Cejrowski odpowiada: powinien się chwalić, że dojenie zmalało

Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy z VAT do budżetu państwa były w styczniu tego roku o prawie 6 proc. wyższe niż w styczniu rok wcześniej – poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji minister finansów Tadeusz Kościński. Informację tę przekazała TVP, co krótko skwitował podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski.

– W styczniu w tym roku widzimy, to nie są jeszcze oficjalne dane, bo jeszcze je badamy, ale już widać, że za styczeń podatek VAT (wpływy z VAT do budżetu – PAP) jest prawie o 6 proc. większy rok do roku – powiedział Kościński.

Minister dodał, że luka VAT w Polsce w ostatnich latach cały czas się zmniejsza, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu. Przytoczył badania, wskazujące, że o ile w 2014 r. luka VAT była na poziomie 32 proc., to w 2019 r. spadła do 10 proc.

Spadek ten przekłada się na ok. 38 mld zł wpływów do budżetu w zeszłym roku – podkreślił Kościński na wideokonferencji. “To są te pieniądze, które co roku mamy i możemy wykorzystywać na programy społeczne” – stwierdził minister, rządu który lubuje się w trwonieniu publicznych środków.

W sowim stylu wszystko to skomentował podróżnik, publicysta, a w tej sytuacji przede wszystkim piewca wolności gospodarczej, Wojciech Cejrowski.

„TVP 1: o 6% wyższe wpływy z VAT niż w ubiegłym roku, mimo pandemii” – napisał na Facebooku.