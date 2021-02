Rząd rozpatruje regionalizację obostrzeń. W środę dowiemy się o kolejnych ograniczeniach

„Regionalizacja obostrzeń jest najczęściej rozpatrywanym przez rząd wariantem wprowadzenia nowych ograniczeń” – ustaliło RMF FM. Za takim rozwiązaniem jest m.in. resort zdrowia.

„Jeżeli dla całej Polski skala dziennych zakażeń w ostatnim tygodniu to jest około 19 na 100 tys. mieszkańców, to w samym województwie warmińsko-mazurskim to jest około 42 nowych zakażeń (na 100 tys. – red.) dziennie. Kolejne województwa to jest pomorskie – w granicach 29 zakażeń na 100 tys. zakażeń i woj. lubuskie w granicach 26 zakażeń na 100 tys. mieszkańców” – wyliczał we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W województwie warmińsko-mazurskim najwięcej zachorowań odnotowywanych jest w samym Olsztynie jak i w powiecie olsztyńskim. – Kolejny dzień z rzędu jesteśmy w czołówce zakażeń w skali kraju – przyznał w rozmowie z RMF FM tamtejszy wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Dodał, że odnotowywane są też przypadki powtórnych zakażeń.

„Nie wszyscy, którzy przeszli Covid-19 wykształcili przeciwciała i osoby te ponownie chorują. Analizujemy jeden przypadek pacjenta, który ponowną infekcję przechodzi zaledwie po pół roku od poprzedniego zakażenia” – tłumaczył Dzisko.

Z racji tego, że różny jest poziom zakażeń w poszczególnych miejscach w kraju, rząd ma rozpatrywać regionalizację obostrzeń. Polegałoby to na tym, że blokady byłyby zależne od liczby zachorowań. Planowane są ograniczenia w handlu, kulturze i sporcie.

W środę przedstawiciele rządu mają poinformować o kolejnych restrykcjach. Jest pewne, że wprowadzony będzie zakaz zakrywania ust i nosa chustą, szalikiem czy przyłbicą, a obowiązkowe będzie stosowanie do tego celu maseczek. Ograniczenia mają też dotyczyć wjazdu do Polski z zagranicy.

Przybywający mają mieć obowiązek posiadania aktualnego badania na koronawirusa, w przeciwnym razie będą musieli poddać się kwarantannie.

Jest prawdopodobne, że zamknięte też zostaną stoki narciarskie i kina.

Źródło: RMF FM