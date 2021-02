Tak można uniknąć kwarantanny w Polsce. Kilka grup uprzywilejowanych, w tym zasczepieni

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE – to jedna ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie.

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie zakłada, że z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni zostaną: uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, doktoranci kształcących się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową.

Nowe przepisy doprecyzowują ponadto, że kwarantanny nie będą musiały odbywać osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Zabronione jedzenie i picie w kasynach

Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 lutego br. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna będą musiały być zamieszczone informacje o limicie osób, zaś obsługa będzie musiała podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie.

Klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Do sanatorium z testem

Ponadto, rozporządzenie uchyla ograniczenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego ma być negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Kosztów testów nie ma ponosić pacjent, lecz służba ochrony zdrowia.

Zakaz zgromadzeń utrzymane, ale… tu wirus atakuje mniej

Zgodnie z rozporządzeniem, z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Szczepienia. Grupa pierwsza rozszerzona

Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19 i mają być szczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepione w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc we wtorek.

Źródło: PAP