13 milionów dla Tomasza Komendy. Raper Tede: zapłacimy za to wszyscy – to już niewesołe

Tomasz Komenda, który przesiedział w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił zamknął dramatyczny rozdział życia. Sąd zdecydował, że poszkodowany dostanie prawie 13 milionów złotych. Warszawski raper, Tede, zauważa, że na odszkodowanie złożą się wszyscy Polacy.

Za pobyt w więzieniu i związane z tym szykany Tomasz Komenda żądał od Skarbu Państwa blisko 19 mln zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Ze względu na drastyczne szczegóły związane z jego pobytem w więzieniu, proces prowadzony był z całkowitym wyłączeniem jawności.

Sąd zdecydował, że poszkodowany dostanie prawie 13 milionów złotych: 12 milionów zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 złotych odszkodowania. – Koszmar się skończył – skwitował Komenda.

Sprawę skomentował legendarny warszawski raper – Jacek „Tede” Graniecki:

– Sąd w Opolu przyznał odszkodowanie panu Tomaszowi Komendzie za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu. Zajebiście, że tak się stało. 13 baniek za 18 lat upokorzenia i wyjętych z życia – mówi Tede.

Muzyk zauważa jednak, że za odszkodowanie zapłacą wszyscy Polacy:

– Nie wiem czy to wystarczy, ale prawda jest taka – nie chce was martwić – że my za to płacimy. Jakieś 3 złote na głowę według moich obliczeń tak na szybko. Uważam, że to już nie jest takie wesołe, natomiast jeszcze mniej radosna wiadomość jest taka, że ludzie, którzy odpowiadają za to, nie sądzę, że było tak, że pozbawieni zostali swoich funkcji dożywotnio i możliwości wykonywania zawodu. Saper myli się tylko raz i tacy ludzie też mylą się tylko raz skoro mogą decydować o ludzkim życiu.

– Moim zdaniem powinni stracić te stanowiska, dostać najniższe stanowisko z najniższą płacą i cały hajs z różnicy między uposażeniem docelowym, a wymaganym przez ludzką przyzwoitość powinien iść na pokrycie chociaż w części, symbolicznie tego długu, bo to oni i skarb państwa zadłużyli nas na 13 milionów. Na koniec wyobraź sobie, 13 milionów, jaki to jest ułamek Sasina – tłumaczy raper.