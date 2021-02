A tacy postępowi i europejscy. Jedna trzecia Niemców nie chce się szczepić

33 proc. Niemców sprzeciwia się ograniczaniu ich swobód w ramach walki z pandemią, a 34 proc. nie chce zaszczepić się przeciw koronawirusowi – wynika z sondażu opublikowanego w środę przez Fundację Bertelsmanna. W Niemczech wykryto dotąd ponad 2,4 mln zakażeń, a blisko 69 tys. osób zmarło w związku z Covid-19.

Reprezentatywne badanie przeprowadził na zlecenie Fudacji ośrodek Norstat Institut w ostatnim tygodniu listopada 2020 r. z udziałem ponad 1000 respondentów.

Tygodnik „Der Spiegel” zauważa jednak, że nie są to wyniki kategoryczne, bo stosunek Niemców do szczepień na koronawirusa stale się zmienia, na co mają wpływ bieżące wydarzenia w nauce i polityce. Gazeta wskazuje, że w jej najnowszej ankiecie 74 proc. osób opowiedziało się za szczepieniami, co „oznacza najwyższy wynik w historii”. Inna ankieta „Spiegla” ujawniła, że największą aprobatą cieszy się szczepionka firmy BioNTech/Pfizer.

Ponadto w badaniu Fundacji Bertelsmanna ok. 45 proc. respondentów oceniło, że obecny kryzys związany z pandemią może mieć pozytywne efekty w kontekście ochrony klimatu oraz stosunków społecznych. 82 proc. ankietowanych uważa, że pandemia ukazała potrzebę wprowadzenia gruntownych zmian w społeczeństwie.

Te wyniki wskazują, że blisko połowie Niemców miła jest perspektywa życia w reżimie – narzuconych restrykcjach. Z innego sondażu wynika, że aż 54 procent z nich popiera zaprowadzony reżim sanitarny

Instytut im. Roberta Kocha, który nadzoruje w Niemczech walkę z koronawirusem, odnotowuje stagnację w liczbie nowych zakażeń. Według jego danych w ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 8007 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 422 zgony z powodu Covid-19. Tydzień wcześniej wykryto 7556 nowych zakażeń oraz 560 zgonów w ciągu jednej doby