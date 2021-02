Niedzielski mówi o szczepieniu 70-latków AstaZenecą. Na Zachodzie nie chcą tym szczepić powyżej 55 roku życia

Minister zdrowia, Adam Niedzielski, nie wyklucza, że zostanie podjęta decyzja o szczepieniu osób 65-70 szczepionką AstraZeneca. Tymczasem na Zachodzie tą szczepionką nie szczepi się seniorów.

Kilka państw zaleciło szczepienia produktem AstraZeneca osobom w wieku od 18 do 65 lat (w Polsce na ten moment do 60). Dalej poszła Belgia, która zaleca te szczepionki dla osób poniżej 55 roku życia. U nas to się może jednak zmienić – minister zdrowia już mówi o hipotetycznych szczepieniach AstraZenecą nawet dla 70-latków.

– Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta [o szczepieniu osób 65-70 szczepionką AstraZeneca], bo to muszą wypowiedzieć się specjaliści od wakcynologii, epidemiolodzy, lekarze i naukowcy, to nawet przesuniemy tę grupę przed służby mundurowe. Z punktu widzenia najgorszych konsekwencji dla zdrowia ta grupa ma priorytet – mówił w TOK FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

– W zależności od dopuszczenia planowaliśmy, że służby mundurowe będziemy po 20 marca szczepili. Jeżeli by się okazało, że będzie taka decyzja podjęta, to wtedy oczywiście w to miejsce wejdzie grupa 65-70 – dodał Niedzielski.

Czy seniorzy będą rzetelni informowani o tym, że szczepionka, którą rząd może chcieć im podawać, jest w innych państwach zarezerwowana dla młodszych? Wielu seniorów w Polsce traktuje TVP, jako jedyne źródło informacji.

Źródło: TOK FM< NCzas