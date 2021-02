Polska liderem Unii Europejskiej. „Ukryty podatek” od PiS szaleje i podnosi ceny

Najnowsze dane Eurostat pokazują, że inflacja w Polsce w styczniu wyniosła 3,6 proc. To absolutny rekord w Unii Europejskiej.

– W przypadku całej UE inflacja wyniosła w styczniu 1,2 proc. Drugie i trzecie miejsce w kategorii największej inflacji okupują solidarnie inne kraje z Grupy Wyszehradzkiej – Węgry i Czechy. Na drugim końcu znajdziemy za to Grecję, Słowenię i Cypr gdzie odnotowano spadek cen rok do roku – wskazuje portal InnPoland.

Co ciekawe, zupełnie inne dane dot. inflacji w Polsce podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS przekonywał, że inflacja w Polsce w styczniu wyniosła 2,7 proc.

Jednak GUS używa zupełnie innej metodologii niż Eurostat.

