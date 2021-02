Ponad milion Polaków z depresją. Dramatyczne pogorszenie zdrowia psychicznego w czasie lockdownu

Ponad milion Polaków zmaga się z depresją. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi rośnie w czasie lockdownu, który trwa już od wielu miesięcy i zapewne jeszcze będzie trwał.

Liczba osób, które zmagają się z problemami psychicznymi rośnie w czasie mniemanej pandemii. Jak wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland 42,2 procent Polaków zaobserwowało u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego w czasie wiosennego i jesiennego lockdownu.

Główny powód podawany w badaniu too izolacja społeczna. Wskazywała na to ponad połowa osób, których stan zdrowia psychicznego się pogorszył. Do depresji Polaków przyczyniły się też media siejące panikę.

Na drugim miejscu niepokojów Polaków znalazła się bowiem obawa przed osobistym zachorowaniem na koronawirusa lub kogoś bliskiego. Co ciekawe jedynie dla co dwunastej badanej osoby problemem jest praca zdalna.

Danych za 2020 rok jeszcze nie mamy, jednak patrząc na kolejne badania widać, że trwający lockdown znacznie przyczynił się do pogorszenia zdrowia psychicznego Polaków. Jeszcze w 2017 roku w naszym kraju z depresją zmagał się milion osób.

W 2018 roku świadczenia z rozpoznaniem depresji udzielono ponad 630 tysiącom osób. W tym samym roku recepty na leki przeciwdepresyjne, stosowane nie tylko w depresji, ale też w zaburzeniach lękowych, zrealizował już blisko 1,3 miliona osób.

W praktyce liczba ta jest zapewne o wiele wyższa, gdyż wiele osób nie zgłasza się do lekarza i np. korzysta z leków dostępnych bez recepty. Odsetek ludzi chorych na depresję w Polsce wynosi 2,8 procent, przy czym w UE wynosi on 4,2 procent.

Rośnie także liczba prób samobójczych w Polsce. – Aż o 40% zwiększyła się liczba prób samobójczych w Polsce między 2013 a 2020. W 2020 12 013 osób podjęło próby samobójcze – pisze Alicja Defretyka z portalu ciekaweliczby.pl. Ponad 5 tysięcy osób zmarło.

23 lutego jest Dzień Walki z Depresją.

Aż o 40% ↗️ zwiększyła się liczba prób samobójczych w Polsce między 2013 a 2020.

W 2020:

12 013 osób podjęło próby samobójcze

5 165 osób odebrało sobie życie w wyniku samobójstwa#depresja #problemy

▶https://t.co/WB8drCpwta pic.twitter.com/g4h71UMZtp — Alicja Defratyka (@AlicjaDef) February 23, 2021

Źródło: rp.pl/nczas.com/ciekaweliczby.pl