SPŁUKANY Wałęsa zdradza, co zrobi z trzynastą emeryturą. „Jestem raczej pozamaterialny”

Jakiś czas temu Lech Wałęsa wyjawił, że jest bankrutem. Mimo to były prezydent chciałby się podzielić swoją trzynastą emeryturą z biednymi.

Już w kwietniu emeryci mają dostać trzynastą emeryturę. Oczywiście tyczy się to również prezydenta-emeryta Lecha Wałęsy.

– Jestem raczej pozamaterialny, tylko patrzę czasami, czy są na kupce pieniądze, czy nie ma. Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to będę musiał spytać się żony, czy mogę oddać potrzebującym ten dodatek. Bo inaczej mnie z domu wyrzuci! Jak będę miał większą kupkę pieniędzy, to się podzielę z jakimś biedakiem – zdradził w rozmowie z se.pl były prezydent.

Lech Wałęsa utrzymuje, że jest… biedny. – Jestem biedny to i biednym staram się pomagać. Biedni ludzie są zawsze bardziej solidarni od tych bogatszych – powiedział.

To nie pierwszy raz, gdy Wałęsa wyznaje podobne rzeczy. W grudniu 2020 r. w „Rozmowie #BezUników” Piotra Witwickiego w Polsacie Wałęsa stwierdził, że jest bankrutem.

– Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią – mówił.

Źródło: Polsat News, se.pl