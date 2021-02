„Też bym się odsuwała”. Holecka PRZERAŻONA! Dziambor zszokował ją w TVP INFO [VIDEO]

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, uskarżał się w TVP INFO, że mimo, iż jest ozdrowieńcem, zmusza się go do noszenia maseczek. Danuta Holecka stwierdziła, że gdyby zobaczyła posła bez maseczki, to by się „odsunęła”.

Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni, już wcześniej dzielił się w TVP INFO swoimi przemyśleniami na temat przymuszania go, jako ozdrowieńca, do noszenia maseczki.

„[…] Przypomniałem, że jestem tzw. ozdrowieńcem, nie zarażam, ani zgodnie z wszelką wiedzą, przez najbliższe miesiące zarazić się nie mogę” – napisał swego czasu na Facebooku wolnościowiec.

Ostatecznie poseł zauważył, że „wniosek jest taki, że moje osocze ratuje życie, a jakimś cudem mój oddech zabija”.

Tym razem konfederata podzielił się swoimi doświadczeniami z życia codziennego. Mówił m.in. o tym, że gdy jedzie pociągiem bez maseczki, to dostaje informacje od pracowników pociągu, że współpasażerowie robią zdjęcia i donoszą.

– Obywatelska postawa – stwierdziła redaktor Holecka, prowadząca program.

Poseł z Kaszub inaczej ocenił takie donosicielstwo. – To nie jest obywatelska postawa, to są jak najbardziej negatywne postawy, których zostało nauczone to społeczeństwo w tym momencie przez tą propagandę i przez te absurdalne ograniczenia – powiedział polityk.

Następnie korwinista z Trójmiasta podał inny przykład – wizyty w sklepie bez maseczki. – Ja wchodzę do sklepu i ludzie patrzą na mnie jakbym był wariatem! – skarży się Dziambor.

Tymczasem Holecka nie widzi nic złego w postawie takich osób. Redaktor stwierdziła, że gdyby nie znała posła Dziambora i nie wiedziała, że jest ozdrowieńcem, to sama by się od niego odsunęła.