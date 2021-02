Trump w cztery lata zarobił ponad miliard dolarów

Donald Trump podczas swojej prezydentury zarobił ponad miliard dolarów. To jednak mało znacząca cząstka jego fortuny.

Donald Trump był jednym z najbogatszych prezydentów USA. Teraz okazuje się, że biznesmen opuścił Biały Dom bogatszy o ok. 1,6 – 1,79 mld dolarów.

Pieniądze pochodziły głównie z działalności należących do miliardera ośrodków golfowych oraz waszyngtońskiego hotelu funkcjonującego pod szyldem Trump. Natomiast miesięczne wynagrodzenie prezydenta wynosiło 400 tys. dolarów.

Jednak na biznesmenie nie robi to zbyt wielkiego wrażenia. Z kolei lewica oburza się, że podczas pierwszego roku swojej prezydentury Trump zapłacił zaledwie 750 dolarów federalnego podatku dochodowego.

A przynajmniej tak ustalili aktywiści organizacji pozarządowej Citizens for Responsibility and Ethics In Washington. Aktywiści przekonują, że decyzja Trumpa, by przekazać część prezydenckiej pensji na cele dobroczynne, była tylko próbą odwrócenia uwagi od „czterech lat pełnych korupcji”.

Jednak mimo takich zarobków Trump spadł na liście najbogatszych Amerykanów Forbesa. Gdy rozpoczynał kadencję, zajmował 275 pozycję.

Natomiast pod koniec 2020 roku wylądował na miejscu 352. Jego majątek miał się skurczyć z 3,1 do 2,5 mld dolarów.

Źródło: Business Insider / Money.pl