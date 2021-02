Były dyrektor w ministerstwie finansów ujawnił największe oszustwo w historii Polski? Skąd PiS wzięło pieniądze na 500+

Mateusz Morawiecki i PiS twierdzi, że dzięki uszczelnieniu luki VAT rząd finansuje drogi, 500+, pakiety socjalne. Od 6 lat ekonomiści wskazywali, że to absurd, a pieniądze z ów luki to kropla.

Te -50%📉 @lukaVAT to 22 mld zł. Tyle rząd wpisał jako efekt uszczelniania VAT w regule wydatkowej. Proszę przeczytać #budżet 🙈, to 1/3 500+,13,14, to 18% wszystkich obietnic

Twierdzenie "dzięki tym środkom rząd ZP realizuje ambitne programy społeczne" to #KłamstwoVatowskie https://t.co/vHMWfwniUE

— Sławomir Dudek (@DudSlaw) February 24, 2021