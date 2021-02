Hulajnogi elektryczne z ograniczoną prędkością i nie dla dzieci. Nowe kary i mandaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejm na czwartkowym posiedzeniu poparł nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje m.in. status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie dolnej granicy wieku dla osób korzystających z e-hulajnóg.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw było 414 posłów, przeciw zagłosowało 15, zaś 25 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił szereg poprawek zgłoszonych przez kluby KO, Konfederację, Lewicę i koło poselskie Polska 2050 oraz wniosek mniejszości złożony przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Poprawki Konfederacji odrzucone

Poprawka Konfederacji zakładała np. obowiązek poruszania się e-hulajnogą po jezdni, gdzie dozwolona prędkość jest nie większa niż 50 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Konfederacja chciała również, by korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych było dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Kolejna z poprawek klubu zakładała, że kierujący e-hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać z prędkością dostosowaną do warunków jazdy.

Zmiany zapisu dotyczącego minimalnej granicy wieku chciała Lewica. Poprawka zgłoszona przez klub zakładała, że e-hulajnogą będą mogły jeździć dzieci w wieku od 12 lat. Wyjątkiem miałyby być strefy zamieszkania, gdzie dopuszczona byłaby jazda e-hulajnogą przez dziecko w wieku poniżej 12 lat, ale wyłącznie pod opieką rodziców.

Nowe regulacje

Zgodnie z przyjętą nowelizacją kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Uprawnienia do poruszania się hulajnogą

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowe kary i mandaty

Nowela przewiduje również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Najwyższy mandat – w wysokości od 300 do 500 zł – będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. (PAP)