Mateusz, ucz się od Andrzeja! Chorwacja obniża podatki w czasie kryzysu gospodarczego

Chorwacja weszła w rok 2021 m.in. z niższymi stawkami podatku dochodowego. To piąty już etap reformy podatkowej w kraju rządzonym przez rząd premiera Andrzeja Plenkovicia. Stawki podatku dochodowego zostały obniżone z progu 24 do 20% i z 36 do 30%.

Skorzysta na tym 900 tys. osób, w tym także emeryci. Także stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorstw (CIT), z rocznym dochodem poniżej 7,5 miliona kun, spadła z 12 do 10%.

Zmniejszenie obciążeń podatkowych pozostawi w kieszeniach Chorwatów w tym roku dodatkowo około 2 miliardów HRK. Od 1 stycznia znowelizowano także wiele innych podatków, VAT, czy finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Na Chorwacji podstawowy miesięczny dochód niepodlegający opodatkowaniu wynosi obecnie 4000 kun (równowartość 2300 PLN). Miesięczne dochody do 30 000 HRK (17 430 PLN) będą podlegały stawce podatkowej 20% zamiast 24%. Dopiero dochody miesięczne powyżej 30 000 HRK będą opodatkowane w wysokości 30%.

Znowelizowana od tego roku ustawa o podatku dochodowym przewiduje również ulgi podatkowe dla młodych ludzi do 30 roku życia. Osoby młode w wieku do 25 lat są zwolnione z podatku dochodowego, a osoby w wieku od 26 do 30 lat mają prawo do obniżenia podatku dochodowego o 50%.

Nic dziwnego, że Chorwacja zachwalana jest jako ciekawa alternatywa dla życia na emeryturze. Zagraniczne media ekonomiczne podkreślają korzystny system podatkowy i to, że np. Chorwacja znajduje się na liście pięciu krajów europejskich, w których zwroty z nieruchomości są opłacalne i gdzie można inwestować bez zbytniego ryzyka.

Źródło: CroatiaWeek/Nexia.com