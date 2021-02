Niedzielski OSZALAŁ! Wielkanoc spędzimy w domu? „Nie będę ukrywał”

Mamy 12 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem – podał w czwartek rano minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił, jeśli liczba zakażeń będzie rosnąć, nie wykluczony jest całkowity lockdown na czas Świąt Wielkiej Nocy.

– To liczba praktycznie identyczna jak wczoraj, ale nie można dać się zmylić, że jest to liczba podobna, bo patrząc na tydzień wstecz, to oznacza przyrost o ponad 3 tys. przypadków – wskazał na antenie RMF FM szef resortu zdrowia.

Minister pytany, czy dojdziemy do jesiennej fali niechlubnych rekordów odparł, że prognozy pokazują, że szczyt trzeciej fali ma być na poziomie 10 – 12 tys. Zwrócił uwagę, że nie chodzi tu o dzienny, jednorazowy wynik, ale średnią tygodniową – zsumowane dane z tygodnia, podzielone przez siedem dni.

Obecnie średnia ta wynosi ok. 8 tys. przypadków. Szef resortu zdrowia wskazał, że dzienne ilości zakażeń mogą być niebawem rzędu powyżej 15, 16 tys. – Prognoza mówi, że szczyt zachorowań będzie pod koniec marca – powiedział.

Minister Adam Niedzielski pytany był, czy Wielkanoc będziemy spędzać w totalnym lockdownie. – Nie będę ukrywał, że jeśli będzie kontynuacja trendu wzrostowego, to prawdopodobnie taki scenariusz będzie rozważany, by Wielkanoc spędzić w domu – zdradził.

Źródło: PAP/NCzas