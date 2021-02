Pitoń: „Morawiecki jest dla mnie taką postacią, jak Adolf Hitler” [VIDEO]

Sebastian Pitoń był gościem Tomasza Sommera w NCZas TV. Lider „Góralskiego Veta” odniósł się m.in. do zapowiadanego przez premiera Mateusza Morawieckiego „nowego ładu”. Jak mówił, jest to łudząco podobne do tego, co znamy z historii.

– Wszystko wskazuje na to, że ten „nowy ład” to będzie cały szereg nowych podatków. Nowych, małych, delikatnych, sympatycznych podateczków – stwierdził Tomasz Sommer. Rząd zapowiada, że niedługo przedstawi swój plan.

– Jeśli ktoś mnie pyta, czemu nie jestem entuzjastą tych wszystkich nowych ładów, pandemii itd., mówię: bo czytałem książkę o flocie Kołymy. To jest mniej więcej ten sam projekt. Jak ją przeczytałem, to straciłem w ogóle entuzjazm do tego projektu – mówił Sebastian Pitoń.

Lider „Góralskiego Veta” podkreślił, że „nowy ład” znamy już z historii.

– Jednak cała ta komuna już miała swoje rozdziały, kiedy chciano ją zaprowadzić, udawało się ją zaprowadzić w wielkich państwach, takich jak Związek Radziecki chociażby. To był gatunek piekła na ziemi, tak można powiedzieć, zezwierzęcenia – wskazał.

– Mam takie wrażenie, czytając głównie wspomnienia z tej epoki, epoki panowania, można powiedzieć, diabła w niektórych miejscach świata, że to jest jednak dosyć straszne i przerażające. I żadne opowieści o „nowym ładzie” pana Morawieckiego mnie już nie przekonają, bo ja wiem, że kiedy się likwiduje wolność, wolną przedsiębiorczość, to na to miejsce wchodzi zamordyzm. W miejsce wolności wchodzi niewola po prostu. Jak wygląda niewola, można sobie przeczytać w różnych książkach. W związku z tym pan Morawiecki jest dla mnie taką postacią, jak Adolf Hitler czy Stalin, czy ktoś taki, czyli jakiś człowiek, który wprowadza takiego rodzaju porządki – powiedział.

Wielki kryzys

– Niech (Morawiecki – przyp. red.) wie, że my wiemy, że on jest właśnie taką postacią. W związku z tym nie będziemy się nawet śmiali z pomysłu nowego ładu, bo każdy, kto wie, czym był nowy ład Roosevelta i czym był wielki kryzys i w jaki sposób państwo eskalowało ten kryzys – podkreślił Pitoń.

Jak wskazał, podobny kryzys wybuchł także w roku 1919, ale prezydent Harding „poradził sobie z nim klasycznie, czyli zmniejszając wydatki państwa, zmniejszając podatki w ogóle i pół roku – nie było kryzysu”. – Natomiast to, co robił Roosevelt, to była absolutnie eskalacja tego kryzysu i robienie wszystkiego, żeby ten kryzys trwał bardzo długo, żeby ludzie stracili majątki, często życie, żeby wpadli w biedę itd. Myślę, że to jest w tej chwili ta sama taktyka, ta sama strategia i jeszcze skurczybyki używają tych samych nazw. To już uważam, że jest bezczelność – skwitował lider „Góralskiego Veta”.