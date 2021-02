Tak rząd „inwestuje” pieniądze podatników w „walkę z wirusem”. 600 mln zł na niemal puste szpitale tymczasowe

Organizacja szpitali tymczasowych kosztowała podatników przeszło 600 mln zł. Do 22 stycznia szesnaście takich placówek przyjęło w sumie 2009 pacjentów.

Hanna Gill-Piątek, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni, skierowała serię interpelacji i pism do wojewodów z pytaniem o koszty budowy szpitali tymczasowych. Otrzymane dane opublikowała w mediach społecznościowych.

„Próbuję ustalić wydatki na zorganizowane przez rząd szpitale tymczasowe i ich efektywność. Z danych otrzymanych od wojewodów „wyszło mi”, że kosztowały ok. 600 mln zł, a z zestawienia przygotowanego przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę, uwzględniającego stan do 22 stycznia, wynika, że w placówkach tymczasowych przebywało 2009 pacjentów. Dane dotyczą szesnastu szpitali, średnio więc przyjęto 125 chorych od początku działalności” – napisała na Facebooku.

Jak podkreślała, istnieją także placówki, w których do tej pory nie leczy się chorych. Szpitale tymczasowe pełnią funkcje punktów szczepień – m.in. Hala EXPO w Krakowie. „Mimo że nie jest on wykorzystywany do leczenia pacjentów z koronawirusem, jego „gotowość” kosztuje. Najem hali Expo wyniósł niemal 6 mln zł, a prace adaptacyjne 8,2 mln zł” – czytamy dalej. Stworzenie i dostosowanie krakowskiego „szpitala” kosztowały podatników w sumie około 35 mln zł.

Koszt adaptacji Centrum Kongresowo-Wystawienniczego w Opolu na szpital tymczasowy wyniósł natomiast prawie 12 mln zł. Katowicki szpital w Międzynarodowym Centrum Kongresowym kosztował z kolei ok. 40 mln zł brutto. Zamiana NETTO Areny w Szczecinie na szpital tymczasowy to natomiast koszt rzędu 13 mln zł.

Poseł przedstawiła też uzyskane dane dotyczące liczby przyjętych chorych. Jak się okazuje, najwięcej osób trafiło do Szpitala Narodowego – 480. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przyjęto 67 pacjentów, w Katowicach – 113, a w szczecińskiej placówce – 159.



