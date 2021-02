Marianna Gierszewska, córka Macieja Kowalewskiego, to młoda aktorka. Kobieta właśnie podzieliła się z fanami radosną nowiną! Razem z mężem spodziewa się pierwszego dziecka.

Marianna Gierszewska znana jest przede wszystkim z roli Ewy Maj w serialu „Pułapka”, gdzie grała jedną z dwóch głównych postaci, obok Agaty Kuleszy. Wzięła również udział w produkcjach takich jak „Rojst”, czy „Nina”, jednak to serial TVN-u przyniósł jej największą rozpoznawalność.

Aktorka w swoich mediach społecznościowych właśnie podzieliła się radosną nowiną. Razem z mężem, Miłoszem Gierszewskim, oczekują przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka.

„2 + 1 🤰🏼💜 … i jeszcze 🐶🐶 psiaki do kompletu. Nasz gang się powiększa 🧡🧡🧡

Długo zastanawiałam się jak Wam o tym powiedzieć. W końcu zdecydowaliśmy, że jedyne, co wystarczy pokazać, to naszą niekończącą się radość i miłość. W lato, tego roku, zostaniemy rodzicami po raz pierwszy. Nie możemy się doczekać !!!” – czytamy pod zdjęciem pełnym radości.

