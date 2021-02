Książę Harry szczerze o życiu w Wielkiej Brytanii. Przepłacił to zdrowiem psychicznym

Nie od dziś wiadomo jak trudne są w ostatnich latach relacje na królewskim dworze. Wielka Brytania co rusz zaskakuje nas kolejnymi kontrowersjami. Tym razem książę Harry pokusił się o szczere wyznanie o swoim zdrowiu psychicznym.

W rozmowie jaką książę Harry przeprowadził w programie Jamesa Cordena, zdradził jak wpłynęła na niego nagonka medialna, jaką zorganizowały na nich brytyjskie tabloidy.

„To było bardziej wycofanie się niż ustąpienie. Jak wielu ludzi widziało, to było bardzo trudne środowisko. Wszyscy wiemy, jaka potrafi być brytyjska prasa i ona niszczyła moje zdrowie psychiczne” – wyznał Harry.

Wnuk brytyjskiej królowej wyznał również, że decyzja jaką podjął wspólnie z Meghan Markle, nie mogła być inna. Musiał w ten sposób ochronić swoich najbliższych. Zaznaczył również, że nie uciekł od swoich obowiązków – może bowiem pomagać innym z każdego miejsca na świecie.

„Stwierdziłem: „To jest toksyczne”. Zrobiłem więc to, co zrobiłby każdy mąż i ojciec, chciałem zabrać stamtąd moją rodzinę. Nigdy nie odeszliśmy i jeśli o mnie chodzi, niezależnie od decyzji po tej stronie, ja nigdy nie odejdę. Zawsze będę pomagać, ale moje życie jest służbą publiczną, więc gdziekolwiek na świecie będę, to zawsze będzie wyglądało tak samo” – zauważył.

Myślicie, że Harry i Meghan podejmą jeszcze kiedyś decyzję o powrocie do Wielkiej Brytanii?