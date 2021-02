Nie ma takiego gromadzenia się. Nie zjesz hot-doga Orlenu przy stoliku na zewnątrz. Warzecha: „Żyjemy w świecie skrzyżowanych Mrożka i Monty Pythona”

Publicysta Łukasz Warzecha opisał swoje pandemiczne doświadczenia ze stacją Orlenu. „My naprawdę żyjemy w świecie skrzyżowanych Mrożka i Monty Pythona. A te rządowe buce klepią te dyrdymały z ekranu z pełną powagą” – skwitował.

Dziennikarz postanowił skorzystać ze stacji Orlen przy autostradzie A4. Gastronomia jest wciąż przez rząd trzymana w zamknięciu, także ta w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Chciał więc usiąść z hot-dogiem na wynos przy pustym stoliku na zewnątrz.

„Zatrzymałem się na tej samej stacji Orlenu przy A4, gdzie miałem postój w listopadzie. Kupiłem hot-doga, przeszedłem przez taśmę, usiadłem przy stoliku na zewnątrz (taśma pewnie ta sama co 4 miesiące temu)” – relacjonował.

„Przypominam, że władzuchna nie pozwoliła otworzyć nawet gastronomii na MOP-ach. Zdążyłem zjeść 2/3 hot-doga, podchodzi ochroniarz. Żeby wyjść. Pytam: dlaczego?

– Bo jest COVID i ze względu na gromadzenie się ludzi.

– A widzi pan tu kogoś zgromadzonego? Bo na razie to pan się obok mnie zgromadził – powiadam (oczywiście zamknięty placyk to najbardziej puste miejsce na całej stacji). W tym momencie podjeżdża autem drugi ochroniarz.

– Panie, bardzo proszę, niech pan stąd wyjdzie. Ja mam zmianę do 17.30, jak pan nie wyjdzie, to będzie trzeba policję wezwać i znowu będzie cały kołowrót.

– A to tu już policja przyjeżdżała, bo ktoś tu siedział? – pytam.

– A jak. Niech pan wyjdzie, my będziemy mieć spokój, pan będzie miał spokój…” – przytoczył rozmowę dziennikarz.

„Akurat skończyłem jeść, więc się zebrałem. Ale jeszcze mówię:

– Ale wiecie panowie, że to idiotyzm?

– Panie, a bo to jeden? Zgłupieli z tym COVID-em kompletnie. Przecież to jest chory kraj! Dziękujemy bardzo, dobrego dnia” – dodał.

„Wspomniana stacja i placyk ze stolikami. Teraz już będę pamiętał, żeby więcej nie korzystać. Oczywiście @PKN_ORLEN” – napisał Warzecha, dodając zdjęcie pustego placu ze stolikami za taśmą.

