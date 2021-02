Smutna wiadomość obiegła polskie media. Nie żyje kolejny aktor znany z serialu „Świat według Kiepskich”. Stanisław Wolski miał 72 lata. O jego śmierci poinformował Teatr Kalambur za pośrednictwem Facebooka.

Stanisław Wolski to aktor, którego znaliśmy z seriali takich jak „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza Miłość”, a także z Teatru Kalambur we Wrocławiu, w którym grał od 1974 do 1992 roku. To właśnie wrocławski teatr poinformował świat o odejściu mężczyzny.

„25 lutego 2021 r. odszedł nasz wspaniały aktor, a przede wszystkim Wielki Przyjaciel, człowiek radosny, hedonista, zawsze życzliwy, niosący nam radość, zapewniając uśmiech i pogodę ducha. Stasiu, jak Ci się tam »ćwierka« w niebie?? Do zobaczenia!” – czytamy na oficjalnym profilu teatru.

Rozmawialiśmy jeszcze wczoraj wieczorem. Umawialiśmy się na dziś na telefon, na spotkanie wreszcie, może gdzieś w parku…… Opublikowany przez Teatr Kalambur Czwartek, 25 lutego 2021

To już kolejny aktor produkcji Polsatu, który odszedł w tym roku. Przypomnijmy, że w tym roku pożegnaliśmy także Ryszarda Kotysa, serialowego Mariana Paździocha, a pod koniec roku 2020 zmarł Dariusz Gnatowski, który wcielał się w rolę Arnolda Boczka.