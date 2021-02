Socjalistyczna ekstaza Morawieckiego! Nadciąga „Nowy Ład”. „Szereg wielkich programów inwestycyjnych”

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięć filarów „Krajowego Planu Odbudowy”, który ma być wdrażany po pokonaniu mniemanej pandemii koronawirusa. Czeka nas jedna wielka socjalistyczna ekstaza i ogromne państwowe inwestycje.

– Przed nami kilka kluczowych tygodni w walce z pandemią, a zaraz potem czekają nas wyzwania gospodarcze, z którymi Europa dawno się nie mierzyła – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Te słowa szefa warszawskiego rządu to jedynie zapowiedź głupot, które następnie padły. Morawiecki mówił między innymi o tym, że gospodarkę pobudzą wielkie państwowe inwestycje, a także bredził coś o jakiejś nowej umowie społecznej, którą to podobno podpisze ze społeczeństwem.

„Nowy Ład”

– To przedsionek do polskiego, Nowego Ładu – mówił premier Mateusz Morawiecki. Krajowy Plan Odbudowy zakładający wydawanie miliardów złotych z pieniędzy podatnika, to jedynie początek tego, co czeka nas po zniszczeniu polskiej przedsiębiorczości za pomocą lockdownu.

– Krajowy Plan Odbudowy po Covid-19 zakłada wzrost produktywności, wydajności i konkurencyjności gospodarki – mówił Morawiecki. Warto jednak przypomnieć słowa ministra Niedzielskiego, który szczerze przyznawał, że plany tej ekipy nie zawsze się sprawdzają.

– Zwycięzcami będą Ci, którzy lepiej potrafią się odnaleźć w świecie po COVID-19, lepiej zadbać o swój stan finansów publicznych i o ich stabilność, a jednocześnie wyasygnować duże kwoty na inwestycje – mówił Morawiecki.

Wielkie inwestycje

Podczas konferencji prasowej pojawiały się jedynie zapowiedzi kolejnych wielkich inwestycji i jednym tchem wymieniano kolejne projekty, na które zostaną wydane środki. Nie było jednak mowy o takich kwestiach jak deregulacja czy obniżenie podatków, które byłyby najlepszą odpowiedzią na kryzys gospodarczy zafundowany nam przez rządzących naszym nieszczęśliwym krajem.

– Przede wszystkim ze wsparciem Krajowego Programu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych – zaznaczył Morawiecki.

Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że „będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów”.

Pięć filarów

Pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakoś systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność, zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

– To, jakie powinny być te inwestycje w Krajowym #PlanOdbudowy, czyli programie odbudowy gospodarki po COVID-19, musimy oprzeć na pięciu podstawowych filarach – powiedział premier.

Premier @MorawieckiM w @MFIPR_GOV_PL: To, jakie powinny być te inwestycje w Krajowym #PlanOdbudowy, czyli programie odbudowy gospodarki po COVID-19, musimy oprzeć na pięciu podstawowych filarach. pic.twitter.com/Z4OBOfbvzt — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 26, 2021

Najwięcej, bo 37 procent środków z KPO będzie przekazanych na kwestię związane z „ochroną klimatu” i „zieloną transformację”. Ponadto 20 procent kwoty zostanie przeznaczonych na cyfryzację. To minimum (w sumie 57 procent) wymagane przez Unię Europejską.

Konsultacje

Teraz Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji. Jak podano na stronie gov.pl oprócz dzisiejszej konferencji prasowej, odbędą się jeszcze trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia.

Pierwsza ma dotyczyć „Odpornej i konkurencyjnej gospodarki” oraz „Transformacji cyfrowej”, druga „Zielonej energii i zrównoważonej mobilności”, a trzecia – „Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.