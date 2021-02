Po ostrej zimie Francja przedłuża czas pracy starych reaktorów jądrowych

Moda modą, ekologia ekologią, a pragmatyzm zwycięża. Francuski Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) otworzył 25 lutego drogę do przedłużenia eksploatacji najstarszych w tym kraju reaktorów.

Ich żywotność wydłuży się z 40 do 50 lat. Agencja zaleciła jedynie użytkownikowi, czyli firmie EDF, podjęcie działań mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Decyzja nie jest zaskoczeniem i rząd tego oczekiwał. W grę wchodzi 32 900 MW mocy tych reaktorów. Francja ma problem, bo z jednej strony zaniedbano odmładzania reaktorów, a z drugiej próbowano przestawiać się na modną ideologicznie energię odnawialną.

Wystarczyło jednak kilka psikusów pogodowych, trzeba było apelowa do Francuzów, by nie włączali nadmiernie urządzeń elektrycznych. Wyeksploatowana flota reaktorów nie odejdzie więc jeszcze na emeryturę, ale popracuje dla energetyki kraju kolejne 10 lat.

Chodzi o najstarsze elektrownie atomowe, wybudowane jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. W opinii ASN czytamy, że „​​wszystkie środki przewidziane przez EDF i te, które zaleca Agencja, otwierają perspektywę dalszej eksploatacji tych reaktorów na kolejne dziesięć lat, po ich czwartym przeglądzie okresowym”.

Na EDF nałożono obowiązek przeprowadzenie dodatkowych testów i poprawy bezpieczeństwa pracy reaktorów. W tym ograniczenia skutków ewentualnych wypadków, zwłaszcza w wyniku stopienia się rdzenia reaktora. Chodzi o szczelność osłony.

Zalecono także dodatkowe zabezpieczenia przeciw trzęsieniom ziemi, powodzi, ekstremalnych upałów, czy pożaru.

Elektrownie powstawały pierwotnie bez ograniczeń co do ich żywotności. EDF początkowo obliczała ich żywotność na 40 lat. Zakłądano jednak wyianę floty. Teraz okazuje się, że wytrzymają i pół wieku. Dotyczy to najstarszych instalacji w Bugey (Ain), Blayais (Gironde), Chinon (Indre-et-Loire), Cruas (Ardèche), Dampierre (Loiret), Gravelines (North), Saint-Laurent (Loir-et-Loire) ) Cher) i Tricastin (Drôme).

Przeciwnicy energetyki nuklearnej wzywają do zamknięcia starych elektrowni. Organizacja ekologiczna Greenpeace krytykuje decyzję i stwierdza, że ​​„reaktory jądrowe wchodzą w nieznaną fazę starzenia się.” Wygrywa jednak pragmatyzm.

Źródło: Le Parisien/ AFP