Fala oburzenia na Warmii i Mazurach: „Zakopane się bawi, a Mazury zamykają”

Od północy w woj. warmińsko-mazurskim obowiązują zaostrzone rygory epidemiczne, które mają na celu ograniczenie skali rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie. Zamknięte są m.in. kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Taki stan ma trwać do 14 marca. Wprowadzenie obostrzeń wywołało w regionie wiele kontrowersji.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaostrzenia rygorów sanitarnych w woj. warmińsko-mazurskim opublikowano w piątek wieczorem. Wynika z niego, że do 14 marca cały region został uznany za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym zamknięte zostały galerie handlowe, kina, teatry, baseny oraz hotele. Dzieci z klas 1-3 od poniedziałku powrócą do zdalnego nauczania.

Przed kilkoma dniami minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że obostrzenia mają wyhamować rozwój epidemii w regionie, w którym sytuacja epidemiczna pogarsza się stale od dwóch tygodni. Wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców od wielu dni należą do najwyższych w kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w samym Olsztynie, gdzie od kilku dni brakuje miejsc na oddziałach cowidowych we wszystkich szpitalach, chorzy wymagający hospitalizacji przewożeni są do Mrągowa, Nidzicy, czy Kętrzyna tj. o 50-70 km. Kolejki do punktów wymazowych ustawiają się na długo przed ich otwarciem, na pobranie wymazu trzeba czekać co najmniej kilkadziesiąt minut.

Zapowiedź wprowadzenia obostrzeń wywołała falę oburzenia wśród branży hotelarskiej, która zapowiedziała składanie pozwów zbiorowych argumentując, że „Zakopane się bawi, a Mazury zamykają”. Poseł PO i były marszałek regionu Jacek Protas domagał się na konferencji prasowej wyjaśnień od premiera, na jakiej podstawie wprowadza się lokalny lockdown i podania, „gdzie jest próg, po przekroczeniu którego zamyka się region”. Protas argumentował, że wcześniej nie zamykano regionów o podobnie trudnej sytuacji epidemicznej.

Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że baseny są zamknięte „z wyłączeniem basenów: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych”.

Kina, teatry, ośrodki kultury i miejsca rozrywki mogą prowadzić swoją działalność dla publiczności wyłącznie zdalnie. Muzea, czy galerie mogą prezentować te zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu. Do 14 marca 2021 r. dopuszczalne jest natomiast, ale bez udziału publiczności „prowadzenie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; nagrań fonograficznych i audiowizualnych; wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez udziału publiczności.

Zamknięte będą także automaty do gier hazardowych oraz kasyna, „z wyłączeniem kasyn internetowych”.

Wskazano, że do 14 marca 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m kw. ustanawia się zakaz handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych w tym aptek lub punktów aptecznych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet lub książek, lub kuponów gier losowych, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, paliw.

Zgodnie z rozporządzeniem będą mogły działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, punkty optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, logistyczne oraz takie, których działalność polega na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; punkty ubezpieczeniowe; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, myjnie samochodowe; zakłady ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnie, punkty gastronomiczne przygotowujące i podające żywność na wynos lub dostarczające innym podmiotom żywność. (PAP)