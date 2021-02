HIT MIESIĄCA! #OtwieraMY. Policja ma dość? Funkcjonariusze opuścili tarcze [VIDEO]

W sieci pojawił się filmik z jednej z manifestacji w Polsce. Uczestnicy zwrócili się do policjantów z apelem, by nie wspierali bezprawia. Funkcjonariusze opuścili tarcze.

– Ochraniacie kryminalistów i przestępców. To, co oni odpiep****ą, to i was dotknie, chłopy. Nie rozumiem, jak jest, że ktoś przychodzi i was prosi, do was mówi, rozmawia z wami. Czy wy nie umiecie? Macie swoje związki, takie rzeczy – zwracał się do policjantów jeden z uczestników manifestacji.

– Nie musi pan przede mną trzymać (tarczy – przyp. red.). Może pan mnie lać, ja ręki na pana nie wyciągnę – powiedział jednemu ze stojących w kordonie funkcjonariuszy.

W tym momencie policjanci zaczęli opuszczać tarcze.

– Sprawdźcie, ile ludzi dziennie traci robotę. Nie wiem, czy jeden dowódca, komendant może tak robić? Jak dla mnie, to są przestępcy i kryminaliści. My się od marca potyczkujemy, jak podu***y, w jedną i w drugą stronę. I żeby to jeszcze miało przynajmniej sens. Rozumiem, jedzie ktoś na mecz, rozp****la ławki, cokolwiek robi – jesteście potrzebni bezdyskusyjnie. Bo nie ma prawa tego niszczyć, bo to jest z naszych podatków. I tam jesteście potrzebni, ale tutaj… Do kobiet, do dzieci, do młodzieży… – wskazał.

Internauci jednak sceptycznie przyjęli gest policjantów, którzy opuścili tarcze. „Opuścili tarcze ale jak przyjdzie rozkaz to będą pałować. Serio wierzycie w takie gesty?” – napisał jeden z użytkowników.

„Myślę ze doskonale wiedza, ze lamia konstytucje na którą przysięgali. Działają na rozkaz na podstawie rozporządzeń, które są sprzeczne z konstytucją. Ci ludzie wbrew pozorom tez maja rodziny, które tez gdzieś teraz tracą pracę, bo wszystko jest celowo bankrutowane” – wskazał inny internauta.

Jeden z użytkowników wskazał, że funkcjonariusze są w większości młodymi ludźmi, którzy dopiero zaczynają pracę w policji. „I to może być plus, bo ani jeszcze super nie zarabiają, ani w tym swoim ‚ZUSie’ policyjnym za dużo nie maja uzbierane. W sumie to ostatnia nadzieja, ze policja się zbuntuje, bo jeśli nie to globaliści zafundują nam globalna totalitarna komunę 2.0 Wątpię by tak się stało, no ale w cos wierzyć trzeba, bo jak nie to czeka nas tu druga Holandia” – ocenił internauta.

Źródło: wykop.pl