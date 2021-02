Izrael ujawni dane niezaszczepionych. „Ma to na celu zwiększenie liczby szczepień wśród tych, którzy mają wrażenie, że nie muszą tego robić”

Niezaszczepieni w Izraelu będą na cenzurowanym. Tamtejszy parlament przegłosował tymczasowe prawo, które umożliwia udostępnianie danych osobowych osób niezaszczepionych na koronawirusa lokalnym samorządom. Akcja ta ma „zachęcić” do jak najszybszego wyszczepienia całego kraju.

Knesset przegłosował nowe prawo, wprowadzane na okres trzech miesięcy, stosunkiem głosów 30:13. zgodnie z nowymi przepisami, izraelski resort zdrowia będzie upoważniony do ujawnienia ministrowi edukacji oraz oddziałom Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej informacji o osobach, które nie przyjęły jeszcze szczepionki. Dane te mają być wykorzystane, by zachęcić obywateli do wyszczepienia przeciwko Covid-19.

Upoważnione podmioty otrzymają nazwiska, numery identyfikacyjne, adresy i numery telefonów niezaszczepionych. Natomiast ci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, ale spóźnili się z przyjęciem drugiej, w ramach akcji, otrzymają datę ponownego podania pierwszej dawki.

Według nowego prawa, informacje mają być wykorzystane wyłącznie w celu zachęcania obywateli do szczepień. Ma to ograniczyć naruszenia prywatności oraz zapobiec niewłaściwemu użyciu tych informacji. Po wykorzystaniu dane będą usunięte – nie później niż 60 dni po wpłynięciu do systemu.

– Czy prawo do prywatności jest ważniejsze od życia? Usunęliśmy z ustawy przekazywanie informacji o dzieciach i osobach, które otrzymały dwie dawki szczepionki. Wszystkie pozostałe dane zostaną zniszczone dwa miesiące po ich przekazaniu. Nikt nie ma prawa narażać życia kogoś innego, ponieważ chce iść na imprezę lub demonstrować. Świętość życia jest ponad wszystko – grzmiał z mównicy sejmowej Haim Katz z partii Likud.

Jak podkreślał szef Komisji Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej, „pandemia nie działa zgodnie z logiką”. – Uderza wszędzie, gdzie może. Początkowo uderzyło to w dorosłych, a teraz [uderza] młodych ludzi. Sklepy są zamknięte, a gospodarka ucierpiała – tu i na całym świecie. My, sprawujący mandat społeczny, aby poprawić jakość życia wszystkich, musimy podejmować decyzje (…) Szczepienia są koniecznością, a prawo to ma na celu zwiększenie liczby szczepień wśród tych, którzy mają wrażenie, że nie muszą się szczepić – twierdził.

Źródła: knsesset.gov.il/PCh24.pl