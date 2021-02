Potajemna schadzka w ratuszu. Trzaskowski i Biedroń rozmawiali o wspólnej przyszłości

Z doniesień „Super Expressu” wynika, że Rafał Trzaskowski i Robert Biedroń spotkali się potajemnie w warszawskim ratuszu. Politycy mieli rozmawiać m.in. o aborcji i tzw. prawach kobiet.

Do spotkania miało dojść we wtorek wieczorem. Udział w nim mieli brać prezydent Warszawy i jeden z liderów PO Rafał Trzaskowski i europoseł Wiosny Robert Biedroń. Głównym tematem był „centrowo-lewicowy projekt obydwu polityków”. Uczestniczyć w nie mieliby jednak „konserwatyści z Platformy Obywatelskiej”.

– Chcemy postawić na takie kwestie, jak aborcja, wolność, prawa kobiet, Unia Europejska etc. – mówił cytowany przez se.pl informator.

Zdaniem ekspertów, spotkanie to ma być początkiem budowania „czegoś nowego” na opozycji. – To może być próba budowania w kontrze do Hołowni i do konserwatystów z PO centrowo – lewicowego projektu. Pytanie, czy wobec tego Biedroń powoli odchodzi od projektu skupionego wokół Czarzastego i Zandberga. I to jest ciekawe, co się wykluje z tych rozmów – ocenił politolog prof. Kazimierz Kik.

Źródło: se.pl