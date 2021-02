Priorytety Joe Bidena, czyli odmęty postępu. Izba Reprezentantów przyjęła „Akt o Równości”

Izba Reprezentantów 224 głosami przegłosowała „Akt o Równości”. To efekt realizacja polityki pro-LGBT prezydenta Joe Bidena.

„Akt o Równości” wpisuje transgenderyzm do praw obywatelskich. Przyjęcie dokumentu oznacza dodanie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do listy cech chronionych w federalnych aktach prawnych.

Transgender rights are human rights — and the House made that clear today by passing the Equality Act.

Now it's time for the Senate to do the same.

— President Biden (@POTUS) February 26, 2021