Sommer: Co Jahwe i Chrystus powiedzieli o podatkach? ZDZIWISZ SIĘ! [VIDEO]

Czy Jezus Chrystus i Jahwe popierali podatki? Co o tym mówi Stary i Nowy Testament?

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Jezus Chrystus był pierwszym socjalistą.

– Pierwszym socjalistą na świecie był Jezus Chrystus, to on mówił o równouprawnieniu, to on podał rękę słabszym, to on mówił, żeby nikogo nie wyklucza, to on był siewcą tolerancji. On budował mosty, a nie burzył porozumienia – powiedział poseł w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Twierdzenie posła Gawkowskiego oburzyło prawicę. Dlatego zaczęto wertować Nowy Testament, w poszukiwaniu kontrargumentów.

Dr Tomasz Sommer postanowił sprawdzić, jaki był stosunek Jezusa i Jahwe do podatków. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” już w swojej pracy doktorskiej odnosił się do tej kwestii.

– Jahwe zesłał Mojżeszowi i jego ludowi system podatkowy – wskazał dr Sommer.

Księga Wyjścia 30.11.16: „I tak powiedział Pan do Mojżesza

„Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu; w ten sposób nie spadnie na nich nieszczęście przy spisie. To zaś winni dać podlegli spisowi: pół sykla według wagi z przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w Namiocie Spotkania, i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie”.

– Jahwe zaproponował podatek pogłówny. Każdy ma zapłacić za to, że jest, aby uniknąć nieszczęścia. Były pewne wątpliwości: czy bogatszy ma zapłacić więcej, a biedniejszy mniej. Jahwe te wątpliwości rozwiewa: „bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał” – zauważył dr Sommer.

– W tym opisie mamy zapis państwa minimum. Czym ma się zajmować Państwo minimum? Tym, żeby wszyscy sobie żyli, żeby ich nie spotkało nieszczęście – podstawowe nieszczęście – dodał dr Sommer.

