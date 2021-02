Szwecja ubogacona. Większość gwałcicieli to imigranci. Wśród przestępców wielu beneficjentów socjalu

22 lutego opublikowano wyniki uniwersyteckiego badania. Dotyczyło ono łącznie 3 039 skazanych gwałcicieli. Wykazano, że aż 59,3 proc. skazanych za gwałt pochodziło ze „środowisk imigranckich” – czyli imigrantów w pierwszym pokoleniu.

Co więcej, urodzonych poza Szwecją było łącznie 47,8 proc. skazanych. 34,5 proc. z nich pochodziło z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Kolejne 19,1 proc. – z Afryki Subsaharyjskiej.

Na tym nie koniec ustaleń. Okazało się bowiem, że prawnie jedna trzecia skazanych gwałcicieli – 32,5 proc. – była w przeszłości beneficjentem jakiegoś rządowego programu pomocy społecznej. 38,6 proc. natomiast miało niski poziom wykształcenia.

Podobne badanie przeprowadzili także w 2020 roku naukowcy z Uniwersytetu w Malmö. Dotyczyło ono wyłącznie przypadków gwałtu z obszaru tego miasta. W rezultacie ustalono, że aż 71 proc. przestępców pochodziła ze środowisk imigranckich.

