Atak rakietowy Izraela na Syrię

Państwowe media przekazały, że atak był wymierzony w cele „w okolicach Damaszku”. Nad stolicą słychać było eksplozje – donosi agencja Reutera.

Rzecznik armii izraelskiej odmówił Reutersowi komentarza na temat ataku.

Vide of a Syrian Air Defence missile being launched over Damascus tonight in response to IAF 🇮🇱 airstrikes pic.twitter.com/UXnzUGfAFv

Przez ostatnie lata Izrael przeprowadził setki nalotów na powiązane z Iranem cele wojskowe w Syrii, ale rzadko przyznawał się do tych operacji – przypomina agencja Associated Press.

W piątek minister obrony Izraela Beni Ganc powiedział, że armia „niemal co tydzień” podejmuje akcje mające uniemożliwić utrwalenie się obecności Iranu w Syrii.

W Izraelu pojawiają się głosy, że była to odpowiedź na czwartkowe ostrzelanie izraelskiego statku towarowego w Zatoce Omańskiej. Izrael twierdził, że zrobiły to siły irańskie i zapowiedział odwet.

#BREAKING: According to #Israeli military sources, the airstrike of #Israel Air Force at the #Damascus tonight had aimed to kill #IRGC Quds Force personnel & militias in retaliation of the #IRGCNavy's attack at #HeliosRay three days ago! So, high casualty can be expected! pic.twitter.com/sUe01F6DHt

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 28, 2021